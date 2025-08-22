阿里斑馬網絡拚赴港上市

大陸科技巨企阿里巴巴擬分拆旗下子公司的斑馬網絡科技，在香港交易所上市。港媒《信報》指出，阿里已向港交所提交分拆計畫，且港交所已確認可進行分拆。分拆將以斑馬股份全球發售的方式進行，包括香港公開發售及國際發售。

證券時報稱，阿里巴巴公告，擬分拆斑馬網路技術公司並在香港交易所主板獨立上市。截至公告日，阿里巴巴持有斑馬約44.72%的股份；分拆後，阿里巴巴仍將持有超過30%股份。

阿里巴巴在公告中還提到，分拆後，斑馬將反映獨立的估值，投資人可分別評估斑馬與阿里巴巴的業績與潛力。斑馬專注於汽車系統解決方案，可吸引特定領域的投資者。分拆將增強斑馬的獨立形象，提升其獲取銀行信貸及進入資本市場的靈活性。分拆須待港交所批准、大陸證監會備案及斑馬董事會決定後方可落實，未透露上市的具體日期。港交所官網顯示，斑馬網路技術公司已向港交所提交申請書。