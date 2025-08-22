阿里斑馬網絡拚赴港上市
大陸科技巨企阿里巴巴擬分拆旗下子公司的斑馬網絡科技，在香港交易所上市。港媒《信報》指出，阿里已向港交所提交分拆計畫，且港交所已確認可進行分拆。分拆將以斑馬股份全球發售的方式進行，包括香港公開發售及國際發售。
證券時報稱，阿里巴巴公告，擬分拆斑馬網路技術公司並在香港交易所主板獨立上市。截至公告日，阿里巴巴持有斑馬約44.72%的股份；分拆後，阿里巴巴仍將持有超過30%股份。
阿里巴巴在公告中還提到，分拆後，斑馬將反映獨立的估值，投資人可分別評估斑馬與阿里巴巴的業績與潛力。斑馬專注於汽車系統解決方案，可吸引特定領域的投資者。分拆將增強斑馬的獨立形象，提升其獲取銀行信貸及進入資本市場的靈活性。分拆須待港交所批准、大陸證監會備案及斑馬董事會決定後方可落實，未透露上市的具體日期。港交所官網顯示，斑馬網路技術公司已向港交所提交申請書。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言