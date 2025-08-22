阿里斑馬網絡拚赴港上市

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸科技巨企阿里巴巴擬分拆旗下子公司的斑馬網絡科技，在香港交易所上市。港媒《信報》指出，阿里已向港交所提交分拆計畫，且港交所已確認可進行分拆。分拆將以斑馬股份全球發售的方式進行，包括香港公開發售及國際發售。

證券時報稱，阿里巴巴公告，擬分拆斑馬網路技術公司並在香港交易所主板獨立上市。截至公告日，阿里巴巴持有斑馬約44.72%的股份；分拆後，阿里巴巴仍將持有超過30%股份。

阿里巴巴在公告中還提到，分拆後，斑馬將反映獨立的估值，投資人可分別評估斑馬與阿里巴巴的業績與潛力。斑馬專注於汽車系統解決方案，可吸引特定領域的投資者。分拆將增強斑馬的獨立形象，提升其獲取銀行信貸及進入資本市場的靈活性。分拆須待港交所批准、大陸證監會備案及斑馬董事會決定後方可落實，未透露上市的具體日期。港交所官網顯示，斑馬網路技術公司已向港交所提交申請書。

香港 網路

延伸閱讀

阿里速賣通啟動「新品閃電推」服務 用AI一鍵自動幫商家媒合出單

港交所半年賺10.9億美元飆39% 收入、溢利…6數據創高

金融時報：中國高層不滿盧特尼克「上癮」說 出手阻擋陸企採購H20晶片

飼主欠債千萬跑路「虎斑貓慘淪法拍物」 全網瘋搶還有人出5位數天價為牠請命

相關新聞

北京擋輝達H20晶片 內幕曝光

英國金融時報（FT）報導，中國大陸會出手勸退企業使用輝達（Nvidia）的H20晶片，是因為北京官員認為美國商務部長盧特...

陸電動車企 劃出生存底線「半年一改款、一年一換代」

在「半年一改款、一年一換代」的節奏下，大陸電動車呈現出「快消品化」（意指購買決策快、消費頻率高）趨勢。分析認為，對於車企...

泡泡瑪特星星人、MOKOKO新品未出先火 陸二手平台上炒到破6千元

大陸玩具商「泡泡瑪特」（Pop Mart）將在21日晚間推出「星星人好夢氣象局」系列和「MOKOKO曬曬夏日」系列新品。...

李強視察北京 強調加快生醫創新

大陸總理李強20日在北京調研生物醫藥產業時表示，要加大科技供給與政策支持，推動產業提質升級，研發更多優質新藥。他強調生物...

陸500架空巴大單落地 分配各大航空

在中美關稅糾紛未解之際，彭博指出，大陸各大航空公司已開始分配先前訂購的500架空中巴士客機。據悉，這筆鉅額交易雖在數個月...

9月東莞台博會 首設亞洲台商館

第十六屆東莞台灣名品博覽會將於今年9月11日至14日舉行，本屆展會以「強鏈融合，智創未來」為主題，並首次設立「亞洲台商主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。