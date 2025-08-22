陸電動車企 劃出生存底線「半年一改款、一年一換代」

在「半年一改款、一年一換代」的節奏下，大陸電動車呈現出「快消品化」（意指購買決策快、消費頻率高）趨勢。分析認為，對於車企來說，年銷售量達到300萬輛可進入主牌桌，100萬輛將成為生存底線。

證券時報報導，大陸電動車更新速度越來越快，從過去「三年一改款，五年一換代」，到近兩年已實現「半年一改款，一年一換代」。有車企負責人形容為「年拋型電車」。

包括小米、零跑、小鵬等企業陸續發布上半年財報，造車新勢力正在集體跨過「損益平衡點」。銷量提高之後，圍繞技術、品牌、生態的終極競爭依然膠著。

大陸二手汽車評估師張泉指出，電動車的快消品屬性由於核心，也就是電池和演算法所決定。「兩者都具有壽命相對較短、反覆運算越來越快的特點。電池通常在使用八年後健康度降至70%以下，續航能力下滑、自燃風險增加，而更換電池包的成本可能高於車輛殘值。」

另外，隨著攝影機、光學雷達、車載晶片等智慧硬體上車，演算法和軟體遵循摩爾定律快速反覆運算，也讓汽車快消品化的趨勢難以阻擋。

中國汽車流通協會曾公布，大陸汽車保有量超過3億輛，平均車齡約八年。傳統燃油車的換車周期約為六到八年，新能源汽車縮短至三到五年左右。快消品化之下，電動車貶值節奏整體加快，個別車型首年貶值率，甚至高達50%。

張泉表示，電動車不但要買得起，還要虧得起。燃油車時代，新車到手打八折，開三年打六折。如今，新車到手一年可能就打七折，開兩年價格就可能腰斬。

然而嵐圖汽車CEO盧放卻認為，使用者換車頻率加快，安全、耐用、可靠依然是首要標準，這代表不能用快消品的邏輯開發汽車。造車永遠要符合「車規級」標準，而非「消費級」標準。

摩根士丹利預測，全球電動車市場已出現供過於求。未來幾年，大陸車企的盈利狀況將更加分化。

盤古智庫理事長易鵬認為，大陸汽車行業將從「百舸爭流」的春秋時代，邁向「強者恆強」的戰國紀元，市場集中度提升，資源向龍頭聚攏，技術壁壘成為關鍵護城河。

未來十年大陸汽車產業將加速整合，最終形成類似「七雄」的格局。

易鵬表示，對於汽車企業來說，年銷售量達到300萬輛可進入主牌桌，100萬輛將成為生存底線。



