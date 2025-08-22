外企圓桌會 逾30企業代表與會
大陸商務部副部長凌激19日在廣州主持召開珠三角地區外資企業圓桌會，據該部網站20日資訊，包含埃克森美孚（ExxonMobil）、巴斯夫（BASF）、現代汽車、德國萊茵集團、耐吉（Nike）、亨氏（Heinz）、IBM、西門子、沃爾瑪等30多家外資企業代表參會並發言。
凌激稱，當前全球貿易投資壁壘增多，國際投資放緩，「中國經濟韌性強、潛力大、活力足，前行態勢穩中向好。」他表示，我們將依法保障外資企業國民待遇、平等參與標準制定，加強智慧財產權保護，不斷擴大高水平對外開放。
與會企業表示，深切感受到各級政府對外資企業的大力支援和優質服務，「儘管外部不確定因素帶來了困難，但仍堅定在華長期投資，積極參與粵港澳大灣區建設，助力中國高品質發展。」
文中提到，「商務部有關司局和駐廣州特辦以及廣東省有關部門代表逐一回應企業提出的問題訴求。」
