9月東莞台博會 首設亞洲台商館

第十六屆東莞台灣名品博覽會將於今年9月11日至14日舉行，本屆展會以「強鏈融合，智創未來」為主題，並首次設立「亞洲台商主題館」，目前已有近600家企業報名參展。

中通社報導，第十六屆東莞台博會新聞發布會19日在東莞市會議大廈召開，會上宣佈，本屆展會將在廣東現代國際展覽中心舉辦，搭建八大主題館、亞洲台商主題館、25個省（市）專館，重點呈現人工智能、電子信息、智能製造、生物科技等領域的台企名品。

目前已有近600家企業報名參展，展位近1850個，連鎖商超、電商平台等大型採購商代表超150家，專業觀眾超2000名。

本屆台博會首次設立「亞洲台商主題館」，集結印度、馬來西亞、泰國、越南等10多家台企，標志東莞台博會進一步走向國際化，積極開辟「一帶一路」新商機、新渠道。

台灣地區及大陸台商參展力量都超過上屆，覆蓋台北、高雄等全台22個縣市，香港、澳門，以及江西、四川、湖南、福建廈門、浙江溫州、湖北黃岡等25個省（市），東莞台企也集體亮相，展示3C電子、機械設備等領域的新產品、新技術。