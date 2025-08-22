聽新聞
0:00 / 0:00

9月東莞台博會 首設亞洲台商館

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第十六屆東莞台灣名品博覽會將於今年9月11日至14日舉行，本屆展會以「強鏈融合，智創未來」為主題，並首次設立「亞洲台商主題館」，目前已有近600家企業報名參展。

中通社報導，第十六屆東莞台博會新聞發布會19日在東莞市會議大廈召開，會上宣佈，本屆展會將在廣東現代國際展覽中心舉辦，搭建八大主題館、亞洲台商主題館、25個省（市）專館，重點呈現人工智能、電子信息、智能製造、生物科技等領域的台企名品。

目前已有近600家企業報名參展，展位近1850個，連鎖商超、電商平台等大型採購商代表超150家，專業觀眾超2000名。

本屆台博會首次設立「亞洲台商主題館」，集結印度、馬來西亞、泰國、越南等10多家台企，標志東莞台博會進一步走向國際化，積極開辟「一帶一路」新商機、新渠道。

台灣地區及大陸台商參展力量都超過上屆，覆蓋台北、高雄等全台22個縣市，香港、澳門，以及江西、四川、湖南、福建廈門、浙江溫州、湖北黃岡等25個省（市），東莞台企也集體亮相，展示3C電子、機械設備等領域的新產品、新技術。

台商 電商 馬來西亞

延伸閱讀

廣達旗下達明自主研發「TM Xplore I」 第一台國產人形機器人

亞洲寵物展覆蓋寵物全產業鏈 參展台業者：不會去拼價格

出席自動化展 卓榮泰：已給假單、鄭麗君隨時可赴美磋商

所羅門、亞光 四檔亮眼

相關新聞

北京擋輝達H20晶片 內幕曝光

英國金融時報（FT）報導，中國大陸會出手勸退企業使用輝達（Nvidia）的H20晶片，是因為北京官員認為美國商務部長盧特...

陸電動車企 劃出生存底線「半年一改款、一年一換代」

在「半年一改款、一年一換代」的節奏下，大陸電動車呈現出「快消品化」（意指購買決策快、消費頻率高）趨勢。分析認為，對於車企...

泡泡瑪特星星人、MOKOKO新品未出先火 陸二手平台上炒到破6千元

大陸玩具商「泡泡瑪特」（Pop Mart）將在21日晚間推出「星星人好夢氣象局」系列和「MOKOKO曬曬夏日」系列新品。...

李強視察北京 強調加快生醫創新

大陸總理李強20日在北京調研生物醫藥產業時表示，要加大科技供給與政策支持，推動產業提質升級，研發更多優質新藥。他強調生物...

陸500架空巴大單落地 分配各大航空

在中美關稅糾紛未解之際，彭博指出，大陸各大航空公司已開始分配先前訂購的500架空中巴士客機。據悉，這筆鉅額交易雖在數個月...

9月東莞台博會 首設亞洲台商館

第十六屆東莞台灣名品博覽會將於今年9月11日至14日舉行，本屆展會以「強鏈融合，智創未來」為主題，並首次設立「亞洲台商主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。