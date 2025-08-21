快訊

大陸外交部：印度某些人在台灣問題上 損害中國主權

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部長王毅（左）與印度外交部長蘇傑生（右）。 新華社
大陸外交部長王毅（左）與印度外交部長蘇傑生（右）。 新華社

大陸外交部長王毅日前與印度外交部長蘇傑生進行會談，事後大陸外交部發出新聞稿，表示蘇傑生稱「台灣是中國的一部分」，不過印度外交部澄清，印度對台灣的立場沒有改變。大陸外交部發言人毛寧21日表示，關於中印外長會談，中方已發布相關消息。中方對印方所謂「澄清」感到意外，這與事實不符。看來印度國內某些人試圖在臺灣問題上損害中國主權，破壞中印關係的改善。中方對此表示嚴重關切和堅決反對。

毛寧指出，關於中印外長會談，中方已發布相關消息。中方對印方所謂「澄清」感到意外。這與事實不符。看來印度國內某些人試圖在臺灣問題上損害中國主權，破壞中印關係的改善。中方對此表示嚴重關切和堅決反對。

毛寧強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是包括印度在內的國際社會普遍共識。希望印方切實恪守一個中國原則，妥善處理敏感問題，推動中印關係穩定發展。

大陸於19日凌晨在外交部官網發布王毅和蘇傑生的會談紀要，表示蘇傑生在會上承認「台灣是中國的一部分」。印度斯坦時報（Hindustan Times）19日引述政府知情人士消息指出，中方紀要錯誤引述蘇傑生的發言，蘇傑生並沒有說「台灣是中國的一部分」這句話，但大陸官媒還是大幅報導錯誤談話。

該名人士表示，印度對台立場沒有任何改變，印方和台灣依舊保持經濟、科技和文化往來，並且期盼維持並深化。

