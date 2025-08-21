大陸前7月進出口增3.5% 對非洲貿易大幅增長

中國前7個月進出口總值增長3.5%。中國商務部今天說，這與擴展多元貿易夥伴有關，今年前7月對新興市場進出口增長5%，其中對東協與非洲進出口分別增長9.4%和17.2%，明顯高於整體。

中國海關總署7日公布，今年前7月，中國進出口總值人民幣25.7兆元（約新台幣109兆元，下同），年增3.5%，增速較上半年加快0.6個百分點。

據中國商務部網站發布，中國商務部新聞發言人何咏前今日下午在例行記者會稱，「今年以來，國際經貿發展面臨的風險挑戰明顯增多，在這樣複雜的大背景下，中國外貿保持穩中有進態勢，累計進出口增速逐月回升，前7個月實現3.5%的增長，量質提升十分不易」。

何咏前分析貿易支撐因素稱，首先是政策給力。她以金融為例提到，前7個月，中信保公司短期險承保5735億美元，年增14.7%；進出口銀行新投放外貿領域貸款超過7000億元。

其次為擴展多元貿易夥伴。何咏前指出，中國前7月對新興及其他市場進出口增長5%，占比65.5%，較去年同期提高0.9個百分點。其中對東南亞國協與非洲進出口分別增長了9.4%和17.2%，均明顯高於整體；對「一帶一路」國家進出口增長5.5%，占比提升至51.7%。

她提到，外貿「向上」、「向新」的勢頭更加鞏固。今年前7月，機電產品出口增長9.3%，占比60%，較去年同期提高1.1個百分點。智慧家居、電動汽車、工業機器人、船舶等高技術、高附加值產品，保持較高出口增速。

不過，何咏前表示，當前全球經貿發展仍面臨很大的不確定性。多個國際組織均指出，關稅壁壘顯著增加全球貿易成本，嚴重影響全球產業供應鏈的效率和穩定性，全球貿易仍面臨下行風險。

陸媒第一財經報導引述世界貿易組織（WTO）預測，全球商品貿易預計將在2025年增長0.9%，較4月預測的負0.2%有所改善，但低於關稅上調前的2.7%估計值。WTO經濟學家將此次上調主要歸因於美國提前進口。並且，隨著時間推移，更高的關稅將對貿易造成壓力，使明年預期貿易量增長從之前的2.5%降至1.8%。