聽新聞
0:00 / 0:00
泡泡瑪特星星人、MOKOKO新品未出先火 陸二手平台上炒到破6千元
大陸玩具商「泡泡瑪特」（Pop Mart）將在21日晚間推出「星星人好夢氣象局」系列和「MOKOKO曬曬夏日」系列新品。然而在尚未發售前，大陸消費市場已為這些新品瘋狂。某電商二手平台，尚未上市的MOKOKO搪膠毛絨掛件已標預售價格人民幣799至1,500元（約新台幣3,276元到6,150元）不等的價格，超過官方定價人民幣199元約4至8倍。
新京報報導，此次泡泡瑪特推出的新品中，「星星人好夢氣象局系列—毛絨掛件盲盒」官方單價人民幣79元，整盒6個裝售價為人民幣474元，而在二手平台上，單個已被炒至人民幣125元至200元，溢價1.5倍至2.5倍，整盒更是被炒至約人民幣1,200元。
在某電商二手平台上，以消費者的身分諮詢「黃牛」商家，「搪膠799元包搶到，已經訂出了十多個，毛絨掛1200端盒走。」當問到是什麼管道時，該商家表示保密。
最新財報顯示，泡泡瑪特2025年上半年業績經調整淨利潤為人民幣47.1億元，年增362.8%，甚至堪比一些奢侈品公司。其中，Labubu的The Monsters系列收入人民幣48.1億元，占總營收34.7%，成為公司最重要的IP系列之一。而「星星人」作為泡泡瑪特旗下成長最快的新銳IP之一，上半年已實現收入人民幣3.9億元。
泡泡瑪特的成功不僅限於大陸市場，公司海外業務也表現亮眼。其中美洲市場收入年增1142.3%，歐洲及其他地區收入增長729.2%。Labubu已經成為2025年上半年全球最熱門的IP之一，在20日舉辦的泡泡瑪特2025年中期業績會上，泡泡瑪特CEO王寧表示，今年希望營收能夠做到（人民幣）200億，「但是感覺今年應該（人民幣）300億也很輕鬆。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言