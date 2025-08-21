泡泡瑪特星星人、MOKOKO新品未出先火 陸二手平台上炒到破6千元

大陸玩具商「泡泡瑪特」（Pop Mart）將在21日晚間推出「星星人好夢氣象局」系列和「MOKOKO曬曬夏日」系列新品。然而在尚未發售前，大陸消費市場已為這些新品瘋狂。某電商二手平台，尚未上市的MOKOKO搪膠毛絨掛件已標預售價格人民幣799至1,500元（約新台幣3,276元到6,150元）不等的價格，超過官方定價人民幣199元約4至8倍。

新京報報導，此次泡泡瑪特推出的新品中，「星星人好夢氣象局系列—毛絨掛件盲盒」官方單價人民幣79元，整盒6個裝售價為人民幣474元，而在二手平台上，單個已被炒至人民幣125元至200元，溢價1.5倍至2.5倍，整盒更是被炒至約人民幣1,200元。

在某電商二手平台上，以消費者的身分諮詢「黃牛」商家，「搪膠799元包搶到，已經訂出了十多個，毛絨掛1200端盒走。」當問到是什麼管道時，該商家表示保密。

最新財報顯示，泡泡瑪特2025年上半年業績經調整淨利潤為人民幣47.1億元，年增362.8%，甚至堪比一些奢侈品公司。其中，Labubu的The Monsters系列收入人民幣48.1億元，占總營收34.7%，成為公司最重要的IP系列之一。而「星星人」作為泡泡瑪特旗下成長最快的新銳IP之一，上半年已實現收入人民幣3.9億元。