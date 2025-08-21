阿里速賣通啟動「新品閃電推」服務 用AI一鍵自動幫商家媒合出單

阿里旗下跨境電商平台「速賣通」（AliExpress）近期推出新品行銷AI代理（AI Agent）服務「新品閃電推」，商家只需「確認報名」，AI將自動整合站內外資源，透過智慧決策快速出單。據悉，7月以來「新品閃電推」帶動的7天破零的新品數量，相較4月翻倍。

陸媒金融界報導，大陸知名露營品牌「挪客」（Naturehike），是「新品閃電推」試運行期間的首批使用者。4月開春之際，他們上線了1款專為溯溪愛好者設計的涉水鞋，第2天即收獲西班牙的訂單，第3天又拿下5單，覆蓋波蘭、希臘、南韓等地。

挪客表示，相較於以往耗費大量時間選品、比價、手動報名活動，3、4天才能破零的節奏，新品閃電推的孵化更有效率，且完全無需人工干預。「以前是我們在找流量，現在更像是流量學會了主動找買家。」

同時，報導提到，曾有AI從業者評價，「真正經得起商用考驗的AI，一定誕生在最髒最累的場景裡。」新品閃電推也讓「電動三輪車」走進更多海外農場。

1名山東濟寧的工廠老闆老田，以前主要做B2B外貿生意，今年7月開始在速賣通做汽摩配（汽車和摩托車零件）類目，主推「電動三輪車」，這產品單價超過2,000美元，買家決策周期長，新店冷啟動（新註冊使用者開始運作）尤其困難，「我們原本以為新店要1個月左右，才能日均訪問量破千」，「但實際上1周就達到了我們的目標。」

電動三輪車新品上架後，被新品閃電推判定為高潛商品，開始自動推廣。老田以「出乎意料」來形容「新品閃電推」的效果。上線後第7天，店舖日均訪問量就突破1,000，隨後幾天衝到上萬，遠超過去他自己花錢去站外投流的效果，且零操作、零額外成本。 10天不到的時間就成功賣出20台。

據悉，「新品閃電推AI代理」於7月全面啟用，改版頁面亦加入「AI」標誌，讓商家更直觀看到工具背後的智慧技術。速賣通目前還在測試，將新品孵化周期由原本的30天延長至120天，為新品提供更多曝光和成長機會。