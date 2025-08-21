阿里分拆自駕軟體公司「斑馬網絡」赴港上市 未來仍持股逾3成

大陸科技巨企阿里巴巴近日公布，擬議分拆曾為旗下子公司的斑馬網絡科技，在香港交易所上市。港媒《信報》指出，阿里已就擬議分拆向港交所提交分拆計劃，且港交所已確認可進行擬議分拆。擬議分拆將以斑馬股份全球發售的方式進行，包括香港公開發售及國際發售。

證券時報稱，阿里巴巴21日發布公告，擬議分拆斑馬網路技術股份有限公司（下稱：斑馬或斑馬智行）並在香港交易所主板獨立上市。截至公告日，阿里巴巴持有斑馬約44.72%的股份；分拆後，阿里巴巴仍將持有超過30%股份。

阿里巴巴在公告中還提到，分拆後，斑馬將反映獨立的估值，投資人可分別評估斑馬與阿里巴巴的業績與潛力。斑馬專注於汽車系統解決方案，可吸引特定領域的投資者。分拆將增強斑馬的獨立形象，提升其獲取銀行信貸及進入資本市場的靈活性。分拆須待港交所批准、大陸證監會備案及斑馬董事會決定後方可落實，未透露上市的具體日期。

港交所官網20日顯示，斑馬網路技術股份有限公司向港交所提交上市申請書。德意志銀行、中金公司、國泰君安國際為聯合保薦人。

據了解，斑馬成立於2015年11月，是一家由阿里巴巴與上汽集團共同發起的網路汽車基金投資成立的科技企業，目前註冊資本約人民幣32億元。斑馬主要從事智慧座艙解決方案的開發，並提供3類解決方案包括系統級OS解決方案、AI全棧端到端解決方案和車載平台服務。

阿里巴巴表示，董事會認為分拆將對阿里及斑馬均有利。分拆後，斑馬可獨立反映估值，投資者可分別評估兩者業績與潛力；其專注於汽車系統解決方案的業務模式，有助吸引相關領域投資者。上市還將提升斑馬在客戶、供應商及潛在合作夥伴中的獨立形象，增強融資能力及進入股權、債務市場的靈活性，同時讓投資者與公眾更清楚區分阿里與斑馬的業務。阿里也將透過持股共享斑馬增長收益。