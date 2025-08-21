陸各航空公司傳分配500架空中巴士大單「開始確定採購規模」

在中美關稅糾紛未解之際，彭博指出，大陸各大航空公司已開始分配先前訂購的500架空巴客機。據悉，這筆鉅額交易雖在數個月前已基本敲定，但北京當局至今仍在觀望，等待合適時機對外公布。

彭博21日報導，知情人士透露，大陸的南方航空、中國國際航空和中國東方航空各計劃認領約100架飛機；規模較小的航空公司，如廈門航空和四川航空集團，則計劃簽訂接近35架飛機的訂單。

目前，陸方尚未正式宣布訂購這500架空巴客機。這項交易原本預計在7月初於北京舉行的中歐建交50周年會議上公布，但受貿易摩擦和俄烏戰爭的影響，會談最終未公布任何訂單。彭博6月報導曾指，若此項交易正式宣布，將成為大陸航空公司歷史上最大型的訂單之一。

知情人士還指，在等待新的合適時機之際，大陸各家航空公司已與地方採購部門展開溝通，先確定各自的購買需求，並著手與空巴直接洽談飛機具體數量。截至目前，空中巴士尚未對相關消息作出回應。

此外，其中1位知情人士稱，空中巴士已告知中國客戶，如果不儘快簽約，將有失去珍貴交付時段的風險。據悉，空中巴士最受歡迎的單通道和寬體機產品，生產時段已大部分排滿。

彭博提到，這筆交易一旦敲定，將使空客在今年的淨訂單數上取得先機。不過，類似的商業協議仍深受政治與貿易環境影響。

另外，得益於美國總統川普推動的多筆大型交易，波音目前已以739架訂單，領先於空巴的501架。儘管如此，空巴仍憑藉天津的A320系列總裝線持續擴大在陸市占，該生產設施正在擴建，未來規模將實現翻倍。