陸商務部副部長主持外企圓桌會 Nike、西門子、沃爾瑪逾30家業者參加

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸商務部副部長凌激19日在廣州主持召開「珠三角地區外资企業圓桌會」。（圖／取自大陸商務部網站）
大陸商務部副部長凌激19日在廣州主持召開珠三角地區外資企業圓桌會，據該部網站20日資訊，包含埃克森美孚（ExxonMobil）、巴斯夫（BASF）、現代汽車、德國萊茵集團、耐吉（Nike）、亨氏（Heinz）、IBM、西門子、沃爾瑪等30多家外資企業代表參會並發言。

凌激稱，當前全球貿易投資壁壘增多，國際投資放緩，「中國經濟韌性強、潛力大、活力足，前行態勢穩中向好。」他表示，我們將依法保障外資企業國民待遇、平等參與標準制定，加強智慧財產權保護，不斷擴大高水平對外開放。

凌激也表示，「中國擁有豐富的創新資源和應用場景，希望外資企業繼續深耕中國，加大在華研發力度，為全球產供鏈穩定和發展發揮積極作用。」

據該部新聞稿稱，與會企業表示，深切感受到各級政府對外資企業的大力支援和優質服務，「儘管外部不確定因素帶來了困難，但仍堅定在華長期投資，積極參與粵港澳大灣區建設，助力中國高品質發展。」

文中提到，「商務部有關司局和駐廣州特辦以及廣東省有關部門代表逐一回應企業提出的問題訴求。」

陸各航空公司傳分配500架空中巴士大單「開始確定採購規模」

在中美關稅糾紛未解之際，彭博指出，大陸各大航空公司已開始分配先前訂購的500架空巴客機。據悉，這筆鉅額交易雖在數個月前已...

有原料有技術…陸擁綠色供應鏈優勢 不怕美「重拳」追打

貿易戰、科技戰戰火未歇，中美博弈又延燒到了清潔能源領域。中國多年來在全球各地默默布局的產業規模，正逐漸在下個經濟世代和地...

陸布局清潔能源超車美國 南方國家被迫選擇北京

隨著在多項清潔能源產業取得主導地位，中國正透過銷售與贊助能源科技等方式，在全球各地擴大政治與經濟的關係和影響力，建立持續...

陸商務部副部長主持外企圓桌會 Nike、西門子、沃爾瑪逾30家業者參加

大陸商務部副部長凌激19日在廣州主持召開珠三角地區外資企業圓桌會，據該部網站20日資訊，包含埃克森美孚（ExxonMob...

陸總理李強北京視察 強調加快生物醫藥創新 推動產業「提質升級」

大陸總理李強20日在北京調研生物醫藥產業時表示，要加大科技供給與政策支持，推動產業提質升級，研發更多優質新藥。他強調生物...

光電業低價無序競爭 大陸官方介入

大陸官方近來積極介入多項產業的「內捲式」競爭，大陸工信部等6部門19日聯合召開光伏（太陽能光電）產業座談會，進一步規範光...

