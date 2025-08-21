陸總理李強北京視察 強調加快生物醫藥創新 推動產業「提質升級」

大陸總理李強20日在北京調研生物醫藥產業時表示，要加大科技供給與政策支持，推動產業提質升級，研發更多優質新藥。他強調生物醫藥既是戰略性新興產業，也關乎民生福祉，須加強原始創新、核心技術攻關，並以人工智能賦能發展。

新華社報導，李強在視察時強調，要加大高質量科技供給和政策支持，充分發揮企業創新主體作用，著力推動生物醫藥產業提質升級，研發生產更多優質高效的好藥新藥，不斷增進人民健康福祉。

李強當日先赴昌平實驗室指出，要在生物醫藥這條新賽道上跑出加速度，必須加大科技創新力度。希望大家錨定國際前沿和重要領域，重點圍繞新靶點、新化合物、新作用機理等，集中協同開展科研攻關，多產出重大原創性成果，多培養生命科學領域高端人才，不斷夯實中國生物醫藥產業發展根基。

接著，李強在百濟神州（北京）生物科技有限公司時稱，中國健康產業市場空間巨大，創新藥發展前景廣闊。要及時發現臨床價值高、轉化潛力大的創新藥項目，加強跟蹤服務，推動醫療機構配備使用；大力培育優質企業，在人才、融資等方面給予政策支持，鼓勵企業深化國際合作，持續提升企業創新力、競爭力。

隨後，李強在北京飛鏢國際創新中心時勉勵根據醫藥企業成長規律特點，強化全方位全鏈條全周期服務，提供一站式研發解決方案，同時不斷優化平台建設運營模式，形成可複製可推廣的經驗做法。

李強在視察中主持召開座談會時表示，生物醫藥產業既是戰略性新興產業，也事關人民健康福祉。要加強原始創新和關鍵核心技術攻關，發揮政府和市場兩方面作用，充分調動各類資源，凝聚創新合力，儘快取得更大突破。他指出，要注重運用人工智能全面賦能產業發展，同時，要強化產品研發，優化藥品集採和談判議價機制，加大高水準創新藥應用指導力度。

李強強調，要依靠創新促進中醫藥振興發展，充分運用現代科學的理論、技術、材料等，深化中醫藥基礎理論、診療規律、作用機理的研究闡釋，豐富治療方法，推進中醫藥現代化、產業化。

彭博7月時分析，據醫藥訊息集團Norstella數據，大陸生物科技行業強勢崛起，醫藥創新速度和品質飛躍式提升，大陸已挑戰西方國家在藥物創新領域的主導地位。

據悉今年來，大陸不同領域企業依憑自身專業，在醫療產業中推出創新內容，包括美的、華為等知名陸企紛紛入局醫療健康產業。美的集團正式成立醫療板塊、華為則組建醫療衛生軍團，在高齡化社會背景、陸官方「健康中國2030」政策號召，陸企跨界進入醫療產業成為熱潮。