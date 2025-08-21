路透：中國最快8月底審議推動人民幣穩定幣

路透社20日引述消息人士指出，中國正推動與人民幣掛鉤的穩定幣等金融創新產品，並最快將於8月底審議批准相關計畫。這被認為是中國在數字資產政策上的轉變，不過官方未置評。

據知情人士透露，中國國務院預計在8月底審議並可能批准該計劃。計劃內容包括人民幣在全球市場的使用目標、各監管機構的職責，同時也將強調風險防範，以確保人民幣國際化在金融安全、金融穩定的前提下推進。

穩定幣是一種保持穩定價值的加密貨幣，通常與法定貨幣（如美元）掛鉤，廣泛用於加密交易者在不同代幣之間轉移資金。

美國總統川普在今年1月就職後數日便公開支持穩定幣，並建立一套監管框架，以推動與美元掛鉤的加密貨幣合法化。

另一位知情人士還表示，中國高層預計最早在8月底召開一次專題學習會議，重點研究人民幣國際化和在全球迅速發展的穩定幣。

在這次會議上，領導層可能會發表講話，為穩定幣的發展定調，並界定其在商業中的應用邊界和發展方向。

路透指出，若人民幣穩定幣計劃獲批，代表中國對數字資產態度的重大轉折。中國於2021年因擔憂金融穩定，禁止加密貨幣交易及挖礦。

消息人士透露，該計劃的更多細節預計將在未來幾週內陸續公布。其中包括中國人民銀行在內的中國監管機構應負責的具體落實工作。

在地方落實層面，香港和上海將率先加快推進相關工作。香港的「穩定幣條例」已於8月1日正式生效；上海也在建設數字人民幣的國際化運營中心。

中國人民銀行顧問黃益平近期接受媒體採訪時表示，在香港發行離岸人民幣穩定幣「是有可能的」。

中國將於8月31日至9月1日在天津舉辦上海合作組織峰會。消息人士表示，在此一峰會上，中國預計將與部分成員國家討論在跨境貿易和支付中擴大人民幣的使用，以及可能的穩定幣的使用，這凸顯中國推動人民幣在國際貿易中的使用所作出的努力。

中國國務院新聞辦公室未立即回應路透社的置評請求。

中國長期以來一直希望人民幣能獲得與美元或歐元相當的國際貨幣地位，以匹配其作為世界第二大經濟體的影響力。然而，中國嚴格的資本管制成為實現目標的阻礙。

此項計劃頒布之際，正值人民幣與美元在全球支付份額中的差距不斷擴大、中美地緣政治緊張，以及中國出口商愈來愈多地使用美元支持的穩定幣。

知情人士表示，在美元掛鉤加密貨幣在全球金融中影響力不斷上升的背景下，北京將金融創新，尤其是穩定幣，視為實現人民幣國際化的一個有前景的工具。