深圳續居中國外貿城市首位

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

深圳海關19日發布的統計數據顯示，今年以來，深圳外貿頂壓前行，進出口逐步向好。前7個月，深圳累計進出口2.58兆元（人民幣，下同），與去年同期持平，繼續位居中國大陸外貿城市首位。其中，出口1.56兆元；進口1.02兆元。 前7個月，深圳以一般貿易方式進出口1.42兆元，占同期深圳市進出口總值（下同）的54.9%。同期，保稅物流進出口6992.8億元，增長13.7%，占27.1%；加工貿易進出口4511.9億元，占17.5%。

中新社報導，主要貿易夥伴進出口表現良好。前7個月，深圳對包括香港、台灣、歐盟、南韓和日本等主要市場進出口均增長，合計達1.22兆元，增長10%，占47.2%。 　

業進出口1.8兆元，占69.8%。外商投資企業進出口6785.8億元，增長11.3%，占26.3%；國有企業進出口991.4億元。 　出口方面，傳統電子信息產業和戰略性新興產業相關產品出口保持良好競爭優勢。出口機電產品1.17兆元，增長4.4%，占74.7%；鋰電池、純電乘用車出口分別增長37.9%、21.7%。 　　

其中，7月單月，深圳進出口4159.4億元，增長6.2%。出口2556.2億元，增長4.7%，創今年以來單月出口規模新高；進口1603.2億元，增長8.8%。

