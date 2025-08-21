深圳續居中國外貿城市首位
深圳海關19日發布的統計數據顯示，今年以來，深圳外貿頂壓前行，進出口逐步向好。前7個月，深圳累計進出口2.58兆元（人民幣，下同），與去年同期持平，繼續位居中國大陸外貿城市首位。其中，出口1.56兆元；進口1.02兆元。 前7個月，深圳以一般貿易方式進出口1.42兆元，占同期深圳市進出口總值（下同）的54.9%。同期，保稅物流進出口6992.8億元，增長13.7%，占27.1%；加工貿易進出口4511.9億元，占17.5%。
中新社報導，主要貿易夥伴進出口表現良好。前7個月，深圳對包括香港、台灣、歐盟、南韓和日本等主要市場進出口均增長，合計達1.22兆元，增長10%，占47.2%。
業進出口1.8兆元，占69.8%。外商投資企業進出口6785.8億元，增長11.3%，占26.3%；國有企業進出口991.4億元。 出口方面，傳統電子信息產業和戰略性新興產業相關產品出口保持良好競爭優勢。出口機電產品1.17兆元，增長4.4%，占74.7%；鋰電池、純電乘用車出口分別增長37.9%、21.7%。
其中，7月單月，深圳進出口4159.4億元，增長6.2%。出口2556.2億元，增長4.7%，創今年以來單月出口規模新高；進口1603.2億元，增長8.8%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言