快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

前7月 上海民企進出口增25.5%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

上海海關19日發布的統計數據，今年前7個月，上海市民營企業進出口總值達9823.8億元（人民幣，下同），同比增長25.5%。其中，出口5357億元，同比增長27%；進口4466.8億元，同比增長23.6%。

中新社報導，AEO（經認證的經營者）認證助力通關提速、政策服務包支持加工貿易模式升級、「零延時」措施提高時鮮農產品通關時效，上海民營企業進出口快速增長受益於海關的一系列政策支持。

上海移遠通信技術股份有限公司主要產品無線通信模組等出口至70多個國家和地區。該公司今年通過了AEO認證，可享受減少查驗、優先送檢、快速通關等海關便利政策，相關貨物通關時間縮短2天左右，拓展海外市場「快人一步」。 　上海海亮銅業有限公司主要生產空調製冷用無縫銅管等，2024年12月受出口銅產品取消出口退稅政策影響，公司海外市場的發展前景不明。上海奉賢海關為該企業量身定製「政策服務包」，支持其由純進料加工企業轉型為進料、來料並存的複合型加工企業，推進其加工貿易業務高效運轉。今年前7個月，公司進出口值同比增長76.32%。

近年來，上海永大菌業有限公司的新鮮菌菇等時鮮農產品對通關時效要求非常高，上海吳淞海關開通綠色通道，對未涉及風險布控的產品實施「零延時、秒放行」，將植物檢疫證書出具時長縮短至原來的三分之二。今年前7個月，永大菌業的食用菌和菌棒出口量同比增長16.3%。

上海 海關

延伸閱讀

挑戰美元霸權？外媒曝北京當局擬推人民幣穩定幣 最快本月宣布

桃機首宗！夾帶毒品遭查獲 犯嫌企圖逃跑還揮拳毆打海關

桃機客疑攜毒遭攔落跑攻擊海關 台北關：檢調偵辦

一級文物千年藏文寫本「般若經初會」完整版回流 共12函

相關新聞

美中關稅談判11月「續攤」 美財長暗示對目前稅務安排相當滿意

美國財長貝森特暗示，美國對目前與中國大陸的關稅安排相當滿意，將在11月關稅戰休兵期屆滿前再度會談，顯示川普政府希望維持雙...

挑戰美元霸權？外媒曝北京當局擬推人民幣穩定幣 最快本月宣布

全球數位金融競賽持續升溫，在香港「穩定幣條例草案」本（8）月1日正式生效後，路透20日報導，大陸官方據報正考慮允許人民幣...

突破3大痛點！華為發表首款Mate TV 開闢「玩電視」新賽道

華為20日舉辦MateTV新品技術發表會，正式揭曉了華為智慧屏MateTV多項創新技術，通過全新鴻蒙系統、獨立畫質晶片...

國際政策不確定、材料價格上漲 長電科技上半年淨利潤年減24%

大陸封測龍頭長電科技，20日發布2025年上半年財報，其中營收人民幣186億元，年增20.1%；毛利率與上年同期基本持...

亞洲寵物展覆蓋寵物全產業鏈 參展台業者：不會去拼價格

第27屆亞洲寵物展20日在上海新國際博覽中心開幕，台北市進出口公會本次組團五家廠商參展。有台灣業者年年參加，觀察到寵物經...

退休金每月近14萬？胡錫進急澄清「太損了」 嘆有人突要他請客

中國大陸即將於9月1日起實施「強制社保」，也讓不同職業別的退休金近期成為大陸網路熱議話題。近日網上盛傳，《環球時報》前總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。