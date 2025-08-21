前7月 上海民企進出口增25.5%

據上海海關19日發布的統計數據，今年前7個月，上海市民營企業進出口總值達9823.8億元（人民幣，下同），同比增長25.5%。其中，出口5357億元，同比增長27%；進口4466.8億元，同比增長23.6%。

中新社報導，AEO（經認證的經營者）認證助力通關提速、政策服務包支持加工貿易模式升級、「零延時」措施提高時鮮農產品通關時效，上海民營企業進出口快速增長受益於海關的一系列政策支持。

上海移遠通信技術股份有限公司主要產品無線通信模組等出口至70多個國家和地區。該公司今年通過了AEO認證，可享受減少查驗、優先送檢、快速通關等海關便利政策，相關貨物通關時間縮短2天左右，拓展海外市場「快人一步」。 上海海亮銅業有限公司主要生產空調製冷用無縫銅管等，2024年12月受出口銅產品取消出口退稅政策影響，公司海外市場的發展前景不明。上海奉賢海關為該企業量身定製「政策服務包」，支持其由純進料加工企業轉型為進料、來料並存的複合型加工企業，推進其加工貿易業務高效運轉。今年前7個月，公司進出口值同比增長76.32%。

近年來，上海永大菌業有限公司的新鮮菌菇等時鮮農產品對通關時效要求非常高，上海吳淞海關開通綠色通道，對未涉及風險布控的產品實施「零延時、秒放行」，將植物檢疫證書出具時長縮短至原來的三分之二。今年前7個月，永大菌業的食用菌和菌棒出口量同比增長16.3%。