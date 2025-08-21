快訊

大陸石化業產能過剩 政府將汰弱改造

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
彭博20日報導，大陸政府計畫對石油化工行業進行全面調整，包含淘汰小規模設施，對老舊設施進行升級改造，投資轉向新特材料領域等，新措施最快下個月推出。圖為福建古雷石化基地。（中新社）

近年大陸石化新產能大量開出，卻陷入產能過剩困境。彭博20日報導，大陸政府計畫對石油化工行業進行全面調整，包含淘汰小規模設施，對老舊設施進行升級改造，投資轉向新特材料領域等，最快下個月推出。

彭博引述知情人士稱，遏制石化行業低附加價值領域長期產能過剩的措施可能在下個月內推出，具體方案正在等待大陸工信部的批覆。

知情人士稱，根據擬議的措施，超過20年的石化設施將需要進行改造以提高產量，這部分約占大陸全國總量的40%。政府還將鼓勵工廠轉向特種精細化學品，而不是已經面臨供應過剩問題的大宗材料。

知情人士指出，在新的投資機制下，將優先支持用於人工智慧、機器人、半導體、生物醫療設備、電池和可再生能源的化學品。

最新計畫還覆蓋規模較小的煉油廠，年產能低於200萬噸的煉油廠可能會被關閉。知情人士表示，為了應對汽油和柴油需求萎縮局面，這是必要之舉。汽油和柴油需求的萎縮已導致開工率下降，該行業產能過剩約6,000萬噸。

大陸官媒人民網2月曾報導，2024年，大陸石化行業營業收入達16.28兆元（人民幣，下同），由前一年的下降1.1%轉為增長2.1%，但利潤總額按年卻下降8.8%，為7,897億元。

中國石油和化學工業聯合會副會長傅向升指出，當前，外部環境變化帶來的不利影響加深，疊加部分產品市場需求不足、產能增速過快、內卷式競爭加劇，行業效益受到影響，「增產增收不增利」現象需要關注。

傅向升當時建議，當前大宗基礎產品和通用材料的存量已經較大，但高端產品短缺的狀況仍然存在，一方面要通過技術創新、產品創新和升級改造，盤活存量﹔另一方面要實現新建裝置和新增產能的高端化、差異化，做優增量。

