快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

光電業低價無序競爭 大陸官方介入

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸工信部等6部門19日聯合召開光伏（光電）產業座談會，提出要遏制低價無序競爭。圖為工人在河北秦皇島昌黎縣荒佃莊鎮附近的一處光伏發電場檢修光伏發電板。（新華社）
大陸工信部等6部門19日聯合召開光伏（光電）產業座談會，提出要遏制低價無序競爭。圖為工人在河北秦皇島昌黎縣荒佃莊鎮附近的一處光伏發電場檢修光伏發電板。（新華社）

大陸官方近來積極介入多項產業的「內捲式」競爭，大陸工信部等6部門19日聯合召開光伏（太陽能光電）產業座談會，進一步規範光電產業競爭秩序。會議提出，要遏制低價無序競爭，且將以市場化、法治化方式推動落後產能有序退出。業內人士認為，相信監管力度將加大。

陸媒第一財經20日指，從多位業內人士獲悉，19日召開的會議屬於大會，並未商討各個環節「反內捲」的實施細節，預計20、21日將分別探討電池、元件環節、硅片（晶圓）環節以及多晶硅（多晶矽）環節的反內捲細則。且此次會議保密程度極高，與會企業簽署保密協議，因此具體結果須待官方發布。

財聯社報導，此次會議由大陸工信部、中央社會工作部、國家發改委、國務院國資委、市場監管總局、國家能源局聯合召開，相關光電製造企業以及發電企業、中國光伏行業協會、有關地方工信主管部門負責人參加會議。

會議要求，光電產業各方要深刻認識規範競爭秩序對光電產業高質量發展的重要意義，共同推動產業健康可持續發展。

會議提出，要加強產業調控，強化光電產業項目投資管理，以市場化、法治化方式推動落後產能有序退出；要遏制低價無序競爭，健全價格監測和產品定價機制，打擊低於成本價銷售、虛假營銷等違法違規行為。

會議還要求，要規範產品質量，打擊降低質量管控、虛標產品功率、侵犯知識產權等行為；支持行業自律，發揮行業協會作用，倡導公平競爭、有序發展，強化技術創新引領，嚴守質量安全底線，切實維護行業良好發展環境。

中國光伏行業協會有關負責人表示，近期多次重要會議召開，總體可以看到現在「反內卷」工作不斷加碼。相信在中央和各部委的高度重視下，現在光電行業面臨的很多問題，特別是一些不符合「反不正當競爭法」等法律規定的一些做法遲早都會解決，「相信監管和監察會加大力度」。

主管 中央社

延伸閱讀

嘉義縣新庄滯洪池光電設施仍未清除 環境部再罰300萬

柯志恩猛打大樹光電及美濃採砂 邱議瑩解讀：我是藍營最主要的假想敵

涉台南將軍光電弊案200萬交保 前議長郭信良回應了

漁電共生為何變雙殺？養殖戶憤慨：規定說改就改、案場3年原地打轉

相關新聞

美中關稅談判11月「續攤」 美財長暗示對目前稅務安排相當滿意

美國財長貝森特暗示，美國對目前與中國大陸的關稅安排相當滿意，將在11月關稅戰休兵期屆滿前再度會談，顯示川普政府希望維持雙...

挑戰美元霸權？外媒曝北京當局擬推人民幣穩定幣 最快本月宣布

全球數位金融競賽持續升溫，在香港「穩定幣條例草案」本（8）月1日正式生效後，路透20日報導，大陸官方據報正考慮允許人民幣...

突破3大痛點！華為發表首款Mate TV 開闢「玩電視」新賽道

華為20日舉辦MateTV新品技術發表會，正式揭曉了華為智慧屏MateTV多項創新技術，通過全新鴻蒙系統、獨立畫質晶片...

國際政策不確定、材料價格上漲 長電科技上半年淨利潤年減24%

大陸封測龍頭長電科技，20日發布2025年上半年財報，其中營收人民幣186億元，年增20.1%；毛利率與上年同期基本持...

亞洲寵物展覆蓋寵物全產業鏈 參展台業者：不會去拼價格

第27屆亞洲寵物展20日在上海新國際博覽中心開幕，台北市進出口公會本次組團五家廠商參展。有台灣業者年年參加，觀察到寵物經...

退休金每月近14萬？胡錫進急澄清「太損了」 嘆有人突要他請客

中國大陸即將於9月1日起實施「強制社保」，也讓不同職業別的退休金近期成為大陸網路熱議話題。近日網上盛傳，《環球時報》前總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。