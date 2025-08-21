光電業低價無序競爭 大陸官方介入

大陸官方近來積極介入多項產業的「內捲式」競爭，大陸工信部等6部門19日聯合召開光伏（太陽能光電）產業座談會，進一步規範光電產業競爭秩序。會議提出，要遏制低價無序競爭，且將以市場化、法治化方式推動落後產能有序退出。業內人士認為，相信監管力度將加大。

陸媒第一財經20日指，從多位業內人士獲悉，19日召開的會議屬於大會，並未商討各個環節「反內捲」的實施細節，預計20、21日將分別探討電池、元件環節、硅片（晶圓）環節以及多晶硅（多晶矽）環節的反內捲細則。且此次會議保密程度極高，與會企業簽署保密協議，因此具體結果須待官方發布。

財聯社報導，此次會議由大陸工信部、中央社會工作部、國家發改委、國務院國資委、市場監管總局、國家能源局聯合召開，相關光電製造企業以及發電企業、中國光伏行業協會、有關地方工信主管部門負責人參加會議。

會議要求，光電產業各方要深刻認識規範競爭秩序對光電產業高質量發展的重要意義，共同推動產業健康可持續發展。

會議提出，要加強產業調控，強化光電產業項目投資管理，以市場化、法治化方式推動落後產能有序退出；要遏制低價無序競爭，健全價格監測和產品定價機制，打擊低於成本價銷售、虛假營銷等違法違規行為。

會議還要求，要規範產品質量，打擊降低質量管控、虛標產品功率、侵犯知識產權等行為；支持行業自律，發揮行業協會作用，倡導公平競爭、有序發展，強化技術創新引領，嚴守質量安全底線，切實維護行業良好發展環境。

中國光伏行業協會有關負責人表示，近期多次重要會議召開，總體可以看到現在「反內卷」工作不斷加碼。相信在中央和各部委的高度重視下，現在光電行業面臨的很多問題，特別是一些不符合「反不正當競爭法」等法律規定的一些做法遲早都會解決，「相信監管和監察會加大力度」。