陸擬推穩定幣 掛鉤人民幣

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸官方傳正醞釀推動人民幣國際化的中長期發展戰略，內容涵蓋與人民幣掛鉤的穩定幣。 中通社
大陸官方傳正醞釀推動人民幣國際化的中長期發展戰略，內容涵蓋與人民幣掛鉤的穩定幣。 中通社

外傳大陸官方正醞釀一項推動人民幣國際化的中長期發展戰略，內容涵蓋與人民幣掛鉤的穩定幣等金融創新產品，旨在促進人民幣在全球範圍內的更廣泛應用。目前大陸官方未有回應，倘若消息為真，該舉措將被視為大陸在數位資產政策上的重要立場轉變。

路透引述知情人士報導，該計劃內容將包括人民幣國際化的中長期發展目標、各監管機構的職責。同時也將強調風險防範，以確保人民幣國際化在金融安全、金融穩定的前提下推進。

前述消息人士指出，大陸高層預計最早將於8月底召開會議，重點討論人民幣國際化和全球快速發展的穩定幣等議題。高層領導可能會就穩定幣發展定調，並為其在商業領域的發展、應用劃定邊界。

消息人士說，大陸官方逐漸意識到，依靠傳統金融方式推動人民幣國際化難以取得重大進展，人民幣在全球儲備貨幣領域仍然相對較弱。而金融創新產品和機制，尤其是穩定幣，目前被中國視為加速推進人民幣國際化、削弱美元掛鉤的加密貨幣、穩定幣在全球金融市場日益增長的影響力的有力工具。

報導稱，該計劃的更多細節預計將在未來幾周內陸續公布。其中包括人行在內的中國監管機構屆時將負責該計劃的具體落實工作。

此外，中國大陸官方於8月31日至9月1日在天津舉辦上海合作組織峰會上，預計與部分成員國家討論在跨境貿易和支付中擴大人民幣的使用，以及可能的穩定幣使用。

