備戰iPhone 17 鄭州富士康大招工

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

鄭州富士康近期開始大量招工為iPhone 17做準備。鄭州富士康人資協理表示，從7月下旬起到9月每天都要迎接數千名求職者，近期的用工需求明顯攀升。預估做滿三個月，工資最高可以領人民幣2萬多元（新台幣8.2萬元）。

河南日報旗下新媒體《頂端新聞》報導，目前鄭州富士康鄭州綜保園區用工需求主要集中在產品組裝、質檢等基礎職位，提供長期、短期靈活工作模式，基礎職位員工綜合月收入約人民幣5,000元到7,000元。上述人資協理表示，和去年相比，今年的用工需求有所增加，員工待遇也有明顯提升。

按照慣例，蘋果會在每年9月的秋季發布會上，推出最新款iPhone手機。鄭州富工聯招聘公眾號8月19日發布消息稱，鄭州富士康進入旺季高峰期。港區A事業群返費工底薪為每月人民幣2,100元，再加上加班費，以及在職滿90天發放的最高人民幣8,000元返費、人民幣1,300元津貼和補貼，預估做滿三個月工資在人民幣1.9萬元到2.3萬元之間。

第一財經報導，A事業群即原來的iDPBG事業群，負責iPhone組裝等業務。

從工價變化可以看工廠生產需求的變化。鄭州富工聯招聘公眾號消息指出，7月中旬鄭州富士康為A事業群返費工開出的返費是人民幣5,500元，7月底上漲至人民幣8,000元，隨後富士康又在返費的基礎上逐步加上穩崗獎金和額外補貼。

不過對比過去幾年，鄭州富士康今年開出的返費不算高。去年8月開出返費人民幣8,000元，2023年、2022年的返費則人民幣8,500元、人民幣10,500元。2022年招工高峰期為小時工開出的薪資為每小時人民幣31元，也高於目前的薪資。

市調機構Canalys數據，今年第2季全球智慧手機出貨量2.8億支 ，與上年相比小幅下降，其中市占率排名第二的蘋果，出貨量年減2%。

