快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

陸光電反內捲 力道加大

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸光電業快速擴張卻面臨產能過剩與惡性競爭。大陸工信部等六部門近日召開座談會，明確要求規範市場秩序，並將「反內捲」提升至產業政策層面。業內人士稱，監管力度將不斷加碼，產能出清與技術迭代正成近期結構性行情主線。也有觀點認為，會議釋放訊號官方以非常決心、超常力度，反內捲戰役已全面升級。

據大陸工信部微信公眾號「工信微報」消息，工信部、中央社會工作部、大陸發改委、大陸國資委、大陸市監總局、大陸能源局等六部門於19日聯合召開光伏（太陽能光電）產業座談會。相較於7月初工信部召開的光電反內捲會議，參與的單位覆蓋行業治理，且與會企業涉及主產業鏈各環節，超出行業與市場的預期。

會議提出四大方向，包括：加強產業調控，推動落後產能有序退出；遏制低價無序競爭，健全價格監測與產品定價機制，打擊低於成本價銷售及虛假營銷等違規行為；規範產品質量，防止虛標功率及侵權行為；支持行業自律，發揮行業協會作用，倡導公平競爭與技術創新。

第一財經提到，多位業內人士稱，此次會議並未商討各環節「反內捲」細則，料20、21日將分別討論電池、元件、晶圓及多晶矽環節。

微信 公眾號

延伸閱讀

挑戰美元霸權？外媒曝北京當局擬推人民幣穩定幣 最快本月宣布

嘉義縣新庄滯洪池光電設施仍未清除 環境部再罰300萬

柯志恩猛打大樹光電及美濃採砂 邱議瑩解讀：我是藍營最主要的假想敵

涉台南將軍光電弊案200萬交保 前議長郭信良回應了

相關新聞

美中關稅談判11月「續攤」 美財長暗示對目前稅務安排相當滿意

美國財長貝森特暗示，美國對目前與中國大陸的關稅安排相當滿意，將在11月關稅戰休兵期屆滿前再度會談，顯示川普政府希望維持雙...

挑戰美元霸權？外媒曝北京當局擬推人民幣穩定幣 最快本月宣布

全球數位金融競賽持續升溫，在香港「穩定幣條例草案」本（8）月1日正式生效後，路透20日報導，大陸官方據報正考慮允許人民幣...

突破3大痛點！華為發表首款Mate TV 開闢「玩電視」新賽道

華為20日舉辦MateTV新品技術發表會，正式揭曉了華為智慧屏MateTV多項創新技術，通過全新鴻蒙系統、獨立畫質晶片...

國際政策不確定、材料價格上漲 長電科技上半年淨利潤年減24%

大陸封測龍頭長電科技，20日發布2025年上半年財報，其中營收人民幣186億元，年增20.1%；毛利率與上年同期基本持...

亞洲寵物展覆蓋寵物全產業鏈 參展台業者：不會去拼價格

第27屆亞洲寵物展20日在上海新國際博覽中心開幕，台北市進出口公會本次組團五家廠商參展。有台灣業者年年參加，觀察到寵物經...

退休金每月近14萬？胡錫進急澄清「太損了」 嘆有人突要他請客

中國大陸即將於9月1日起實施「強制社保」，也讓不同職業別的退休金近期成為大陸網路熱議話題。近日網上盛傳，《環球時報》前總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。