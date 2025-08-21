陸光電反內捲 力道加大

大陸光電業快速擴張卻面臨產能過剩與惡性競爭。大陸工信部等六部門近日召開座談會，明確要求規範市場秩序，並將「反內捲」提升至產業政策層面。業內人士稱，監管力度將不斷加碼，產能出清與技術迭代正成近期結構性行情主線。也有觀點認為，會議釋放訊號官方以非常決心、超常力度，反內捲戰役已全面升級。

據大陸工信部微信公眾號「工信微報」消息，工信部、中央社會工作部、大陸發改委、大陸國資委、大陸市監總局、大陸能源局等六部門於19日聯合召開光伏（太陽能光電）產業座談會。相較於7月初工信部召開的光電反內捲會議，參與的單位覆蓋行業治理，且與會企業涉及主產業鏈各環節，超出行業與市場的預期。

會議提出四大方向，包括：加強產業調控，推動落後產能有序退出；遏制低價無序競爭，健全價格監測與產品定價機制，打擊低於成本價銷售及虛假營銷等違規行為；規範產品質量，防止虛標功率及侵權行為；支持行業自律，發揮行業協會作用，倡導公平競爭與技術創新。

第一財經提到，多位業內人士稱，此次會議並未商討各環節「反內捲」細則，料20、21日將分別討論電池、元件、晶圓及多晶矽環節。