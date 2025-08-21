陸石化產能過剩 官方喊調控

大陸近年陷入產能過剩壓力，彭博昨（20）日報導，北京當局計劃將對石油和煉油產業（石化業）進行全面調控，逐步淘汰小規模設施，同時，對老舊設施進行升級改造，以及投資引向先進材料領域等，相關措施最快可能在下個月推出。而該資訊也受到台灣業者關注。

彭博引述知情人士指出，大陸官方將啟動石化及煉油產業改革措施，最快下月公布方案，目的在於遏制低附加值領域長期過剩產能，具體計劃正等待大陸工信部最終批准。

據擬議方案，營運超過20年的石化裝置將被要求改造，約占大陸全國四成產能。同時，新規將鼓勵工廠向精細化學品轉型，而非持續擴張已過剩的大宗材料化工品。在新投資規則下，人工智慧、機器人、半導體、生醫器材、電池及可再生能源所需材料將獲優先支持。

此外，計劃亦將針對小型煉廠，年產能低於200萬噸者可能面臨關閉。知情人士認為，隨著汽柴油需求下滑、開工率下降，行業已出現約6,000萬噸過剩產能，關閉是必要措施。另有消息稱，乙烯因供應過剩，2026年起新增許可或將受限。若大陸難以消化產量，恐再度引發出口傾銷爭議。

值得注意的是，南韓近期也傳出十家石化業者同意重整營運，每年削減最多25%的輕油裂解產能。

台灣最大輕裂廠業者台塑化（6505）表示，就供需而言，是件好事，但還是要看中國大陸的產能變化，至於需求端則須觀察以美國為主的經濟發展，紓解石化市場供應過剩問題。這意味著，外銷比率占六成的台灣石化業，最關注的還是一年乙烯產能高達5,500萬噸的中國大陸業界變化，尤其是依中國大陸規劃，至2030年其乙烯產能將擴增到8,800萬噸。

大陸在通縮與貿易壓力下加緊整頓，力圖扭轉「內捲式」競爭。此前，金融界引述國信證券研報指，低質、同質化競爭導致石化行業陷入「增產不增利」困境，全產業營收利潤率自2021年的8.03%降至2024年的4.85%，今年上半年仍處低位。中化新網則指，「內捲式」競爭已成石化業經濟運行最大「絆腳石」。今年上半年石化業營收人民幣7.77兆元，年減2.6%；利潤人民幣3,810億元，年減10.3%；進出口總額下滑6.9%。