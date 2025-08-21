快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

陸7月稀土出口大增75%

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸海關總署昨（20）日公布數據顯示，大陸7月稀土磁鐵出口量創六個月新高，代表經過中美6月初在倫敦經貿談判達成共識，北京同意恢復稀土出口後，電動車和風力發電機製造商所需的關鍵礦物的交易持續復甦。

路透引述相關數據指出，大陸7月的稀土磁鐵出口量較6月大增近75%，達5,577公噸，連續第二個月增長，並創下今年1月以來的單月最高水平。數據顯示，7月出口的前三大目的地分別是德國、美國和越南。

彭博日前報導，據測算，大陸對美國的稀土磁鐵出口量在7月持續回升，達619噸，與6月相比大增76%，也較5月的46噸低點大幅回升。

今年前七個月，大陸稀土磁鐵出口總量為27,897公噸，雖仍低於去年同期，不過年減幅已從上半年18.9%收斂至15%。

稀土是電動車、民用與軍工製造領域的關鍵材料。大陸是全球最大稀土磁鐵供應國，在美國4月宣布解放日關稅後，大陸曾暫停出口七種稀土金屬，以及由其中三種金屬製成的強力磁體，引發多國供應短缺。大陸4月和5月的出口量急劇下降。而中美代表6月初在倫敦談判達成協議，北京將恢復稀土出口。

據報，稀土出口許可的效期僅六個月，且北京實際上仍對稀土進行嚴格把控。英國金融時報早前引述知情人士報導，大陸官方告知外國公司不要囤積稀土及其產品，並刻意限制批准的出口量，防止外企囤貨。

