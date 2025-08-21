快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

聽新聞
0:00 / 0:00

美中關稅談判11月「續攤」 美財長暗示對目前稅務安排相當滿意

經濟日報／ 編譯簡國帆黃雅慧／綜合外電
美國財長稱中美雙方11月底前會再談，對陸關稅暫不動。 美聯社
美國財長稱中美雙方11月底前會再談，對陸關稅暫不動。 美聯社

美國財長貝森特暗示，美國對目前與中國大陸的關稅安排相當滿意，將在11月關稅戰休兵期屆滿前再度會談，顯示川普政府希望維持雙方關係和緩，以及中國大陸關稅仍將維持在目前水準一段時間，中國大陸經濟與股市將繼續面臨「關稅苦痛」，提高北京當局加碼刺激經濟的可能性。

針對貝森特言論，大陸外交部昨（20）日回應，希望美方能夠同中方一道，按照兩國元首通話達成的重要共識，發揮好中美經貿磋商機制的作用，在平等、尊重、互惠的基礎上爭取積極成果。

貝森特接受福斯新聞訪問，被問及美中協商是否已有進展、以及美中是否需要貿易協議時，回答「我們非常樂見」目前與中國大陸的關稅情勢，「我目前認為現狀運作相當良好」。

他說，「中國是最大的關稅營收來源，所以如果沒壞掉，就不必修理」，「我們和中國已進行非常好的會談，我推測我們將在11月前再與他們碰面」。

這番談話暗示美中貿易緊張趨緩的狀態依然不變，也可能為美國總統川普與中國大陸國家主席習近平舉行峰會鋪路。川普政府近來已大致降低與北京的對抗情勢，但依然暗潮洶湧，川普政府即將擴大檢視來自中國大陸的鋼鐵、銅、鋰及其他原料。

彭博資訊分析，貝森特的言論、再加上川普也強調關稅收入的重要性，暗示中國大陸的關稅苦痛暫時還不會消失，只要川普政府持續關注美國10年期公債殖利率的走向，維持關稅於目前水準的動機就愈明顯，儘管關稅收入極不可能達成貝森特想減少債務的預期，但仍能主張避免赤字暴增。

美國社群媒體（American Community Media）近日舉行線上簡報會，與會者河濱加大經濟學教授德奧拉利卡博士（Dr. Anil Deolalikar）則指出，大陸每年對美出口總額約4,500億美元，其中iPhone、電腦及電子零組件是重要項目。若手機產品失去豁免權並遭加徵超額的關稅，勢必導致中國沿海代工廠大規模裁員。

高盛集團4月曾估計，美國的高關稅影響中國對美出口影響到多達2,000萬人，約占勞動力的3%。中國大陸的就業市場本就受到大範圍減薪和裁員的困擾，中美經濟完全脫鉤更是雪上加霜。

美國 川普

延伸閱讀

白宮開通TikTok帳號！首支27秒影片曝光 川普：我是各位的聲音

對美信心動搖…川普難以捉摸掀保護傘焦慮 日韓擁核聲浪升溫

高爾夫外交？澤倫斯基訪美送「特殊禮物」 川普回贈白宮鑰匙

沒在怕川普關稅？俄使館稱繼續供應印度石油 普亭將訪印會晤莫迪

相關新聞

美中關稅談判11月「續攤」 美財長暗示對目前稅務安排相當滿意

美國財長貝森特暗示，美國對目前與中國大陸的關稅安排相當滿意，將在11月關稅戰休兵期屆滿前再度會談，顯示川普政府希望維持雙...

挑戰美元霸權？外媒曝北京當局擬推人民幣穩定幣 最快本月宣布

全球數位金融競賽持續升溫，在香港「穩定幣條例草案」本（8）月1日正式生效後，路透20日報導，大陸官方據報正考慮允許人民幣...

突破3大痛點！華為發表首款Mate TV 開闢「玩電視」新賽道

華為20日舉辦MateTV新品技術發表會，正式揭曉了華為智慧屏MateTV多項創新技術，通過全新鴻蒙系統、獨立畫質晶片...

國際政策不確定、材料價格上漲 長電科技上半年淨利潤年減24%

大陸封測龍頭長電科技，20日發布2025年上半年財報，其中營收人民幣186億元，年增20.1%；毛利率與上年同期基本持...

亞洲寵物展覆蓋寵物全產業鏈 參展台業者：不會去拼價格

第27屆亞洲寵物展20日在上海新國際博覽中心開幕，台北市進出口公會本次組團五家廠商參展。有台灣業者年年參加，觀察到寵物經...

退休金每月近14萬？胡錫進急澄清「太損了」 嘆有人突要他請客

中國大陸即將於9月1日起實施「強制社保」，也讓不同職業別的退休金近期成為大陸網路熱議話題。近日網上盛傳，《環球時報》前總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。