美中關稅談判11月「續攤」 美財長暗示對目前稅務安排相當滿意

美國財長貝森特暗示，美國對目前與中國大陸的關稅安排相當滿意，將在11月關稅戰休兵期屆滿前再度會談，顯示川普政府希望維持雙方關係和緩，以及中國大陸關稅仍將維持在目前水準一段時間，中國大陸經濟與股市將繼續面臨「關稅苦痛」，提高北京當局加碼刺激經濟的可能性。

針對貝森特言論，大陸外交部昨（20）日回應，希望美方能夠同中方一道，按照兩國元首通話達成的重要共識，發揮好中美經貿磋商機制的作用，在平等、尊重、互惠的基礎上爭取積極成果。

貝森特接受福斯新聞訪問，被問及美中協商是否已有進展、以及美中是否需要貿易協議時，回答「我們非常樂見」目前與中國大陸的關稅情勢，「我目前認為現狀運作相當良好」。

他說，「中國是最大的關稅營收來源，所以如果沒壞掉，就不必修理」，「我們和中國已進行非常好的會談，我推測我們將在11月前再與他們碰面」。

這番談話暗示美中貿易緊張趨緩的狀態依然不變，也可能為美國總統川普與中國大陸國家主席習近平舉行峰會鋪路。川普政府近來已大致降低與北京的對抗情勢，但依然暗潮洶湧，川普政府即將擴大檢視來自中國大陸的鋼鐵、銅、鋰及其他原料。

彭博資訊分析，貝森特的言論、再加上川普也強調關稅收入的重要性，暗示中國大陸的關稅苦痛暫時還不會消失，只要川普政府持續關注美國10年期公債殖利率的走向，維持關稅於目前水準的動機就愈明顯，儘管關稅收入極不可能達成貝森特想減少債務的預期，但仍能主張避免赤字暴增。

美國社群媒體（American Community Media）近日舉行線上簡報會，與會者河濱加大經濟學教授德奧拉利卡博士（Dr. Anil Deolalikar）則指出，大陸每年對美出口總額約4,500億美元，其中iPhone、電腦及電子零組件是重要項目。若手機產品失去豁免權並遭加徵超額的關稅，勢必導致中國沿海代工廠大規模裁員。

高盛集團4月曾估計，美國的高關稅影響中國對美出口影響到多達2,000萬人，約占勞動力的3%。中國大陸的就業市場本就受到大範圍減薪和裁員的困擾，中美經濟完全脫鉤更是雪上加霜。