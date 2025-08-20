蔚藍鋰芯牽手台灣能元科技 設合資公司並量產超高功率圓柱電池

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
圖為2024年台大校園徵才博覽會中的能元科技攤位。聯合報 系資料照片
圖為2024年台大校園徵才博覽會中的能元科技攤位。聯合報 系資料照片

A股上市公司蔚藍鋰芯20日發布，位於馬來西亞的全資子公司Tenpower Malaysia Sdn Bhd（簡稱「馬來西亞天鵬」）已於8月19日與台泥集團旗下能元科技，簽署為期三年的「合作框架協議書」。

雙方將以49比51的出資比例成立合資公司，共同開發、委託代工並銷售面向高端應用市場的超高功率圓柱形鋰離子電池

根據協議，能元科技將負責提供新一代高功率電池的技術規格與品牌通路；馬來西亞天鵬則依託今年4月底剛剛投產的鋰電池產線，承擔原材料採購、試產驗證及批量代工任務。產品量產後，由合資公司統一接單並向終端客戶交付，利潤按雙方投入的成本及開發貢獻進行分成。

能元科技深耕二次鋰電池40多年，旗下MOLICEL®品牌1977年即投入商業化，是全球首家實現可充電鋰電池量產的企業，產品已批量配套高階超跑、eVTOL（電動垂直起降飛行器）及LEO（近地軌道）航天器。

蔚藍鋰芯表示，此次合作將使公司快速切入高端動力及儲能賽道，提升馬來西亞基地產能利用率，並強化在全球高端圓柱電池市場的技術與客戶壁壘。

值得注意的是，協議對雙方均設有排他性條款，合作期間，任何一方不得與對方的競爭者建立同類產品的代工關係；若違約，須向對方支付1000萬美元的懲罰性違約金。智慧財產權方面，雙方各自保留既有技術成果，共同開發部分則按貢獻比例另行約定歸屬。

蔚藍鋰芯在公告中提示，本次框架協定僅確立合作總綱，後續具體實施仍需就不同合作模式另行簽訂操作協議；產品研發、客戶導入及市場開拓仍面臨不確定性，預計對公司當期業績不構成重大影響。

客戶 電池 馬來西亞

延伸閱讀

基隆公共場所AED未妥善管理 電池或電擊貼片逾期最長7年

格斯搶進軍工 國防展秀實力

台東拓展包機直航 年底首度開通直飛馬來西亞

影／疑電池釀禍…高雄鳳山3樓透天厝凌晨起火 一家四口2大2小逃生

相關新聞

退休金每月近14萬？胡錫進急澄清「太損了」 嘆有人突要他請客

中國大陸即將於9月1日起實施「強制社保」，也讓不同職業別的退休金近期成為大陸網路熱議話題。近日網上盛傳，《環球時報》前總...

挑戰美元霸權？外媒曝北京當局擬推人民幣穩定幣 最快本月宣布

全球數位金融競賽持續升溫，在香港「穩定幣條例草案」本（8）月1日正式生效後，路透20日報導，大陸官方據報正考慮允許人民幣...

突破3大痛點！華為發表首款Mate TV 開闢「玩電視」新賽道

華為20日舉辦MateTV新品技術發表會，正式揭曉了華為智慧屏MateTV多項創新技術，通過全新鴻蒙系統、獨立畫質晶片...

國際政策不確定、材料價格上漲 長電科技上半年淨利潤年減24%

大陸封測龍頭長電科技，20日發布2025年上半年財報，其中營收人民幣186億元，年增20.1%；毛利率與上年同期基本持...

亞洲寵物展覆蓋寵物全產業鏈 參展台業者：不會去拼價格

第27屆亞洲寵物展20日在上海新國際博覽中心開幕，台北市進出口公會本次組團五家廠商參展。有台灣業者年年參加，觀察到寵物經...

蔚藍鋰芯牽手台灣能元科技 設合資公司並量產超高功率圓柱電池

A股上市公司蔚藍鋰芯20日發布，位於馬來西亞的全資子公司Tenpower Malaysia Sdn Bhd（簡稱「馬來西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。