蔚藍鋰芯牽手台灣能元科技 設合資公司並量產超高功率圓柱電池

A股上市公司蔚藍鋰芯20日發布，位於馬來西亞的全資子公司Tenpower Malaysia Sdn Bhd（簡稱「馬來西亞天鵬」）已於8月19日與台泥集團旗下能元科技，簽署為期三年的「合作框架協議書」。

雙方將以49比51的出資比例成立合資公司，共同開發、委託代工並銷售面向高端應用市場的超高功率圓柱形鋰離子電池。

根據協議，能元科技將負責提供新一代高功率電池的技術規格與品牌通路；馬來西亞天鵬則依託今年4月底剛剛投產的鋰電池產線，承擔原材料採購、試產驗證及批量代工任務。產品量產後，由合資公司統一接單並向終端客戶交付，利潤按雙方投入的成本及開發貢獻進行分成。

能元科技深耕二次鋰電池40多年，旗下MOLICEL®品牌1977年即投入商業化，是全球首家實現可充電鋰電池量產的企業，產品已批量配套高階超跑、eVTOL（電動垂直起降飛行器）及LEO（近地軌道）航天器。

蔚藍鋰芯表示，此次合作將使公司快速切入高端動力及儲能賽道，提升馬來西亞基地產能利用率，並強化在全球高端圓柱電池市場的技術與客戶壁壘。

值得注意的是，協議對雙方均設有排他性條款，合作期間，任何一方不得與對方的競爭者建立同類產品的代工關係；若違約，須向對方支付1000萬美元的懲罰性違約金。智慧財產權方面，雙方各自保留既有技術成果，共同開發部分則按貢獻比例另行約定歸屬。

蔚藍鋰芯在公告中提示，本次框架協定僅確立合作總綱，後續具體實施仍需就不同合作模式另行簽訂操作協議；產品研發、客戶導入及市場開拓仍面臨不確定性，預計對公司當期業績不構成重大影響。