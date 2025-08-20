員工待遇曝光！iPhone 17開始量產 鄭州富士康求職排長龍

快訊

中央社／ 台北20日電
即將在9月發表上市的蘋果iPhone 17手機已進入大規模量產。示意圖為富士康中國鄭州廠工人正在組裝蘋果iPhone 16系列新機。圖／美聯社
即將在9月發表上市的蘋果iPhone 17手機已進入大規模量產。iPhone最大生產基地中國河南鄭州富士康，8月開出3個月可賺人民幣2萬元的高薪，儘管待遇不如過去巔峰時期，近日仍吸引大批求職者排出數百公尺的長龍。

鄭州富工聯招聘公眾號19日發布，鄭州富士康進入生產旺季高峰期。A事業群返費工底薪為每月人民幣2100元（下同，約新台幣8800元），再加上加班費，以及在職滿90天發放的最高8000元返費（額外獎金）、1300元津貼和補貼，預估做滿3個月工資在1.92萬元至2.3萬元之間。而時薪工最高時薪則為26元，疊加每小時2元補貼和另外800元補貼。

鄭州富士康A事業群負責iPhone組裝等業務。

儘管與2022年疫情後的返費破萬元、時薪31元相比，鄭州富士康今年開出的生產旺季待遇不算高，但在今年中國工廠薪資與職缺普遍雙降下，仍吸引大批求職者。

綜合頂端新聞、證券時報等陸媒，8月18日上午，在鄭州航空港的富士康鄭州綜保園區招募中心外，前來求職的人群已經排起數百公尺的長龍。這樣的招聘旺季，從7月份第4週延續至10月份，招募中心每天都要接待數千名求職者。

富士康鄭州綜保園區人資協理方四明表示，近期園區的用工需求已有明顯攀升，預計在接下來的一段時間，還將持續加大招聘力度以滿足生產需求。「前來應聘的人員中70%的員工為兩次或者多次入職」。

據報導，目前鄭州富士康鄭州綜保園區用工需求主要集中在產品組裝、質檢等基礎職位，提供長期、短期靈活工作模式，基礎職位員工綜合月收入約5000至7000元。

「和去年相比，我們今年的用工需求有所增加，員工待遇也有明顯提升」。方四明說，從這一段時間的招募情況看，新入職的員工80%以上是年齡18至35歲的青壯年，95%以上是河南本土的產業工人。

報導提到，每年7、8月，來自河南登封的李華（化名）和她的小姐妹們就如「候鳥」一樣來到鄭州富士康，成為忙碌生產線上的一分子。

「今年2月份短暫來幹過，現在農忙時節已過，可以安心來賺旺季工費了」。李華笑稱，對比以前在縣城每天到崗打卡的日子，目前的工作狀態更具性價比（CP值）。「旺季忙碌3個月，就能到手兩萬多元，今年再打點零工，收入也不差」。

報導說，近幾週來，大量務工人員奔赴鄭州富士康。在廠區內，新員工分布在周邊的十幾個住宿區，而其中一個可容納1.6萬人的基礎工宿舍已經額滿；雖按錯峰機制上午10時半即安排員工就餐，但到正午時分，萬人餐廳依然呈現排隊買餐的熱鬧景象。

仲介預計，本週過後，富士康的工價就將逐步下跌，招工旺季將於9月中旬結束。

鄭州 求職 時薪 iPhone 人民幣 加班費 富士康

