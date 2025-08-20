首度公布商業化進展 陸AI代理平台Manus收入運行率達27億引關注

快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸AI代理平台Manus聯合創辦人兼首席科學家季逸超20日公布其商業化進展指出，收入運行率已經達到了9,000萬美元。圖／中通社
大陸AI代理平台Manus的母公司、大陸新創公司蝴蝶效應20日首次公布其商業化進展指出，收入運行率已經達到了9,000萬美元（約合新台幣27億元）。

據鈦媒體報導，Manus聯合創辦人兼首席科學家季逸超在新加坡活動上表示，自今年3月上線以來，公司收入運行率已達上述水平。蝴蝶效應發言人指出，此數字涵蓋旗下所有產品收入，但Manus貢獻占大多數；ARR（Annual Revenue Run Rate，年度收入運行率）是將過去30天訂閱收入乘以12計算得出。Manus提供三種訂閱方案，最低每月19美元，最高每月199美元，免費帳號僅具基本功能。

不過，Manus聯合創辦人肖宏進一步解釋稱，「Revenue並不等於Cash Income（現金收入）。很多AI產品都會有年付選項，這部分只能算是預存款，而不能記為Revenue。」若按照這種「錯誤方式」披露，可以算出一個比1.2億美金更大的數字。「再次說明，這是不正確的計算方法。」許多AI產品的ARR（Annual Recurring Revenue，年度經常性收入）口徑計算錯誤導致虛高，而RRR是一個更為嚴謹的指標，因此選擇公布RRR。

另，財新網提到，9,000萬美元的收入水準在此輪大模型產品中名列前茅。據悉，今年5月，Manus宣佈開放海外註冊，目前，公司在收費方面分別提供了每月19美元的基礎計劃、每月39美元的Plus計劃和每月199美元的Pro計劃。

星島見聞指出，Manus今年3月發布AI代理引起投資者的關注，該AI代理可幫助用戶執行多種工作，包括篩選履歷、創建旅行行程以及根據基本指令分析股票。在Manus推出AI代理後，包括字節跳動百度等大陸公司紛紛推出AI代理。

值得注意的是，今年4月有消息曾指，Manus已獲得一位知名矽谷投資者的7500萬美元融資支持，使其估值大約增長5倍，達到近5億美元。隨後，7月，Manus總部遷至新加坡的策略調整，結合此次發表的財務數據，顯示公司正在全球市場加速布局。同月，Manus還遭傳出在大陸裁員80人，並將40名核心成員遷往新加坡，且清空微博及小紅書。據報該公司正在新加坡招聘20多人，並繼續縮減在北京和武漢的業務規模。

北京 財務 百度 新加坡 小紅書 字節跳動

