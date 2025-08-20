挑戰美元霸權？外媒曝北京當局擬推人民幣穩定幣 最快本月宣布

全球數位金融競賽持續升溫，在香港「穩定幣條例草案」本（8）月1日正式生效後，路透20日報導，大陸官方據報正考慮允許人民幣穩定幣的使用，以推動人民幣在全球更廣泛的採用，這象徵著大陸對數字資產立場的重大轉變。

路透引述消息人士報導指，大陸國務院將在本月晚些時候審議並可能批准一份人民幣國際化路線圖，其中包括追趕美國在穩定幣領域的步伐。計劃預計將設定人民幣在全球市場使用目標，明確大陸監管機構職責，並提供風險防範指引。

消息人士透露，大陸高層最早可能在本月底召開專題學習會議，聚焦人民幣國際化及全球受關注的穩定幣，與會高層可能就穩定幣發表指導性講話，並劃定商業應用和發展邊界。

穩定幣是一種價值穩定的加密貨幣，通常掛鉤法幣（如美元），交易者可用於不同代幣間資金轉移。路透指出，若人民幣穩定幣計劃獲批，將標誌大陸對數字資產態度的重大轉折。大陸於2021年因擔憂金融穩定，禁止加密貨幣交易及挖礦。

報導稱，大陸長期希望人民幣達到與美元或歐元相似的全球貨幣地位，但嚴格資本管控與每年數兆美元貿易順差形成阻礙，市場人士認為這也可能限制穩定幣發展。據SWIFT數據，人民幣全球支付占比6月降至2.88%，創兩年新低，美元則占47.19%。大陸僅透過部分互聯互通機制，允許資金在香港等離岸市場流動。

消息人士稱，北京視金融創新、特別是穩定幣，為推動人民幣國際化的重要工具，以應對美元穩定幣在全球金融中影響力增長。計劃細節預計在未來數周公布，大陸監管部門包括中國人民銀行（大陸央行）將負責執行相關措施。

目前，全球市場上美元支持穩定幣占比超過99%。亞洲國家如南韓、日本也在推動本國穩定幣發展。值得注意的是，大陸此舉正值中美地緣政治緊張升溫，大陸出口商使用美元掛鉤穩定幣的情況增加。上海監管機構上月召開會議，討論地方政府應對穩定幣與數位貨幣策略。

人民銀行顧問黃益平稱，香港發行離岸人民幣穩定幣「具可行性」。香港新推出的穩定幣條例已生效，使香港成為全球首批規範法幣支持穩定幣市場之一；上海亦在建立國際數位人民幣運營中心。

另，消息人士指，香港與上海將是計劃快速落地的核心城市，大陸亦可能在8月底上海合作組織峰會上，與部分國家討論人民幣及穩定幣在跨境貿易與支付中的使用。加密貨幣數據提供商CoinGeck數據指，全球穩定幣市場規模約2,470億美元，但渣打銀行估計到2028年可增至2兆美元。