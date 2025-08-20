國際政策不確定、材料價格上漲 長電科技上半年淨利潤年減24%

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸封測龍頭長電科技，20日發布2025年上半年財報，淨利潤人民幣4.7億元，年減24%；主要在建工廠尚處於產品導入期未形成量產收入，財務費用上升，加上國際政策不確定性以及部分材料價格上漲因素所致。圖／取自長電科技官網
大陸封測龍頭長電科技，20日發布2025年上半年財報，淨利潤人民幣4.7億元，年減24%；主要在建工廠尚處於產品導入期未形成量產收入，財務費用上升，加上國際政策不確定性以及部分材料價格上漲因素所致。圖／取自長電科技官網

大陸封測龍頭長電科技，20日發布2025年上半年財報，其中營收人民幣186億元，年增20.1%；毛利率與上年同期基本持平；淨利潤人民幣4.7億元，年減24%；主要在建工廠尚處於產品導入期未形成量產收入，財務費用上升，加上國際政策不確定性以及部分材料價格上漲因素所致。

單就第2季營收人民幣92.7億元，年增7.2%；淨利潤人民幣2.6億元，年減44.8%。

長電科技指出，2025年上半年營收按市場應用領域劃分情況，通訊電子占比38.1%、運算電子占比22.4%、消費電子占比21.6%、汽車電子占比9.3%、工業及醫療電子占比8.6%。

上半年除消費電子領域小幅下降，各下游應用市場的收入均實現與上年相比兩位數增長。

上半年抓住端側智慧、智慧駕駛、高密度存儲等熱點市場機遇，運算電子、工業及醫療電子、汽車電子業務收入分別年增72.1%、38.6%和34.2%。

上半年，繼續加大對先進封裝技術和產能的投資力度，雖然對於當年淨利潤帶來短期壓力，但符合長電科技順應市場需求，以應用驅動創新的中長期戰略發展方向。

在先進封裝工藝升級與落地、傳統封裝先進化創新等重點領域繼續加大研發投入，期內累計研發費用人民幣9.9億元，年增20.5%。上半年上海長電科技汽車電子車規級晶片封測基地完成建設，將於下半年通線投產。

長電科技啟動「啟新計畫」，設立全資子公司江陰長電科技，聚焦系統級封裝等核心業務，打造先進封測智慧製造創新發展新路徑。江陰長電微電子微系統集成製造基地，自去年投產以來穩步釋放產能，為客戶提供一站式前沿封測技術服務。也將加速下一代微系統集成等高端技術工藝的突破與應用。

長電科技CEO鄭力表示，今年以來，長電科技整體保持穩中求進的可持續發展態勢，上半年實現了兩個季度收入均創歷史同期新高的良好成績。將在機遇與挑戰交織的新環境中，不斷調整和優化布局，為實現長期高品質發展夯實基礎。

