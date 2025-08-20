快訊

亞洲寵物展覆蓋寵物全產業鏈 參展台業者：不會去拼價格

聯合報／ 記者陳湘瑾／上海即時報導
第27屆亞洲寵物展20日至24日在上海新國際博覽中心舉行。記者陳湘瑾／攝影
第27屆亞洲寵物展20日至24日在上海新國際博覽中心舉行。記者陳湘瑾／攝影

第27屆亞洲寵物展20日在上海新國際博覽中心開幕，台北市進出口公會本次組團五家廠商參展。有台灣業者年年參加，觀察到寵物經濟在大陸蓬勃發展，也有業者第一次到大陸參展，這次來的目的是要看當地消費者是否對公司產品有興趣。

據亞洲寵物展主辦單位，第27屆亞洲寵物展20日至24日在上海新國際博覽中心舉行，31萬平方公尺展出面積，匯聚超過2,500國內外展商，完整覆蓋寵物上下游全產業鏈，吸引12萬寵物從業者，38萬消費者到場。台北市進出口公會本次組團合台生化、仟翊生醫、台灣船記、鈐盈實業、喬隆企業五家企業參展。

合台生化執行董事廖郁銘表示，公司已參展十多次，觀察到亞洲寵物展從過去主要是專業人才來參觀，到現在變成一個消費市場。公司觀察到市場變化，從原本賣原料，到去年開始做自己的品牌。

台灣船記主要生產梳子、刷子、刮毛刀等寵物美容用品，業務經理汪立軒表示，公司90年代就有產品在大陸銷售，現在大陸很「捲」（競爭激烈），公司的優勢在於產品有專利、客服會和消費者溝通以建立信心，「一支梳子賣人民幣十塊錢還包郵，我們不會去拼價格。」

喬隆企業經營寵物胸背帶品牌「Auskommen」，海外經理吳詩眉表示，公司現在積極發展泰國、馬來西亞、日本等海外市場，這是第一次來上海參展，因為聽說上海的寵物用品滿多元化的，這次來的目的也是要看當地消費者是否對公司產品有興趣。她也提到，參觀其他廠商後發現從一般價位到高端品牌都有，而公司的產品在台灣算是中價位，在這裡的則落在中高價位。

台北市進出口公會每年會選擇全球重要性、指標性展會，補助公會會員廠商來參加。公會日益重視寵物產業的發展潛力，成立寵物產業小組，今年也是第一次涉足寵物產業領域的展會。貿易推廣處亞洲業務組組長游豫羚觀察到，近期大陸寵物經濟領域特別熱，比較特別的是這邊的廠商會直接在展場直播帶貨，這通常在台灣展會貨B端看不到。

亞威森國際有限公司總經理朱冠穎表示，這幾年寵物經濟的量體一直在增加，這幾年會有台灣廠商想要來試水溫。他也提到，相比早期到大陸做代工，越來越多台灣公司願意以品牌的方式進入市場。

消費者在鈐盈實業的攤位前研究寵物美容專業剪刀。
消費者在鈐盈實業的攤位前研究寵物美容專業剪刀。
消費者在台灣船記的攤位上試用寵物美容用品。記者陳湘瑾／攝影
消費者在台灣船記的攤位上試用寵物美容用品。記者陳湘瑾／攝影

寵物 上海 消費者

