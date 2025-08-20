快訊

3年少賣40億包 陸年輕人正在拋棄泡麵…陸媒揭原因

中央社／ 台北20日電
中國泡麵市場正經歷最冷寒冬。陸媒不約而同提到，中國年輕人拋棄越來越昂貴的泡麵，轉而擁抱性價比更高也更健康的外賣與預製菜。圖為北京市民在超市選購泡麵。圖／中新社
中國泡麵市場正經歷最冷寒冬。陸媒不約而同提到，中國年輕人拋棄越來越昂貴的泡麵，轉而擁抱性價比更高也更健康的外賣與預製菜。圖為北京市民在超市選購泡麵。圖／中新社

中國泡麵市場正經歷最冷寒冬。2020年，中國人一年吃掉超過463億包速食麵，相當於每人消費32包，其後3年銳減40億包。陸媒不約而同提到，中國年輕人拋棄越來越昂貴的泡麵，轉而擁抱性價比更高也更健康的外賣與預製菜。

綜合21經濟網、封面新聞、中國商報等陸媒，中國速食麵龍頭康師傅11日公布財報，揭示市場現況。康師傅上半年速食麵業務收入比去年同期下滑2.53%至人民幣134.65億元（下同，約新台幣567億元），減少3.5億元；經銷商數量半年減少3409家。

世界速食麵協會（WINA）的資料顯示，中國（包含香港）泡麵市場消費量由2020年歷史巔峰的463.6億包，跌至2023年的422.1億包，3年銳減超過40億包。2025年第2季，泡麵行業銷售額下跌8.9%，曾經的國民速食，光環漸漸褪去。

中國年輕人為什麼不愛吃泡麵了？陸媒報導不約而同提到外賣普及與預製菜興起，年輕人開始拋棄「一桶不夠吃，兩桶吃不完」的泡麵；網友說，「6塊錢能點一份有肉有菜的外賣，誰還花15塊買輕奢方便麵？」

與此同時，中國泡麵也越賣越貴，曾經5元以下的經典款，如今動輒漲到6元；加片肉的輕奢款泡麵已經賣到15至20元；康師傅與山姆合作的高端款泡麵甚至賣到79.9元，讓不少消費者打了退堂鼓。

報導還提到，中國高鐵的普及更讓泡麵失去一大戰場，昔日搭綠皮火車上的泡麵香，早隨著縮短的旅途時間消散了。現在搭中國高鐵還禁吃泡麵。

報導引述快消品行銷專家張繼維指出，隨著生活水準的提高，消費者更加注重飲食健康，這在一定程度上也壓縮了泡麵的既有市場。另一方面，外賣平台的快速發展讓消費者能夠方便快捷地購買到各種現做的熱食，這些食物在口感和新鮮度上都優於泡麵，而且價格也逐漸變得具有競爭力。

食品產業分析師李偉表示，不是年輕人拋棄了泡麵，而是泡麵沒有跟上年輕人，新生代消費者願意為28元一杯的精品咖啡買單，卻對5元以下的傳統速食麵興味索然。

中國食品產業分析師朱丹蓬說，泡麵市場的下滑是消費升級的必然結果。未來，企業需在產品創新和健康屬性上加大投入，否則難以應對激烈的市場競爭。

