突破3大痛點！華為發表首款Mate TV 開闢「玩電視」新賽道

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為發表首款Mate TV。圖／取自新華網
華為發表首款Mate TV。圖／取自新華網

華為20日舉辦MateTV新品技術發表會，正式揭曉了華為智慧屏MateTV多項創新技術，通過全新鴻蒙系統、獨立畫質晶片、靈犀交互技術等，要推動電視行業從「被動觀看」邁入「主動交互」的新境界。

新華網報導，MateTV的技術突破直擊傳統電視的三大痛點：操作複雜、場景單一、生態割裂。其「像玩手機一樣玩電視」的理念，不僅改變了電視的交互範式，更通過硬體、軟體、生態的三維創新，為行業開闢「玩電視」的新賽道。

華為智慧屏MateTV首次將手機端成熟的介面引入大螢幕，其「鴻蒙追光桌面」採用類手機桌面卡片設計，使用者可通過熟悉的滑動、點擊操作完成內容切換，配合240Hz高幀率游標與8ms超低延遲的靈犀懸浮觸控技術，實現「所見即所控」的流暢體驗。

華為首創的雙指懸浮觸控工具—靈犀懸浮觸控，通過多指懸浮觸控技術，可以實現更複雜的多指操控方式和更精細的操作細節，真正做到手機級交互體驗；同時，多指交互的創新能力搭配強悍性能，讓MateTV能夠暢玩大型手遊，將電視場景全面擴容。靈犀手寫套裝則是華為在大屏交互上的又一創新嘗試，毫米級感知精度讓電視秒變觸控書寫大屏，滿足多口之家的家庭教育和兒童塗鴉繪畫等需求。

當前電視行業競爭聚焦於畫質與硬體的同時，交互體驗的革新已成為差異化競爭的關鍵突破口。華為智慧屏MateTV創新的功能，正推動電視交互從傳統「按鍵操控」轉向「精細化操作」，這一創新重新定義了電視的使用邊界—從單純的影音娛樂場景延伸至遊戲、親子教育等多元場景。

依託全新鴻蒙系統，華為智慧屏MateTV搭載了全場景設備應用接續功能，支持手機、平板等設備與智慧屏間的無縫流轉：手機端未看完的視頻可續播至MateTV，平板上的線上會議可無縫切換至電視端，文檔編輯進度即時同步。更關鍵的是，全新鴻蒙的分散式能力使MateTV成為全屋智慧中樞。在強大性能支持下，使用者可通3D戶型模型看板「一鍵控全屋」，實現燈光、空調等設備的跨終端協同。

在硬體層面，MateTV創新採用獨立畫質晶片「鴻鵠Vivid」，性能較前代提升300%，配合5000nits峰值亮度的Super MiniLED黑鑽屏與180W 3.2.2影院級聲場，實現從鏡頭捕捉到螢幕呈現的全鏈路高動態範圍顯示。軟體層面，AI光感增強演算法可還原真實光線傳播，AI 2D轉3D空間音訊技術則通過獨立中置聲道設計，構建出沉浸式聲場。

華為發表首款Mate TV。圖／取自新華網
華為發表首款Mate TV。圖／取自新華網

