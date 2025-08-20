超出市場預期 百度Q2財報淨利潤年增35%

快訊

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
百度Q2財報淨利潤年增35%超預期。圖／取自集微網
百度Q2財報淨利潤年增35%超預期。圖／取自集微網

百度20日晚間公布今年第2季財報，營收人民幣327億元，年減4%，淨利潤人民幣74億元（約新台幣310億元），年增35%，超出市場預期。

科創板日報報導，百度財報顯示，受AI驅動，涵蓋智慧雲在內的AI新業務收入增長強勁，首次超過人民幣100億元，年增34%，另外，第2季蘿蔔快跑全球出行服務次數超過220萬，年增148%，累計出行服務次數1,400萬，位居全球第一。

百度第2季營收年減4%，主因其傳統支柱業務—線上行銷收入的疲軟，該業務板塊第2季營收人民幣162億元，年減15%。

在獲利能力方面，百度淨利潤人民幣74億元，大增35%，主要得益於投資項目的公允價值收益增加。非美國通用會計準則下，歸屬百度的淨利潤為人民幣48億元。

百度的AI相關業務展現出強勁的增長動力，成為財報中的突出亮點。由AI雲業務驅動的非線上行銷收入首次達到人民幣100億元，年增高達34%，有效對沖廣告業務下滑帶來的部分壓力。

百度首席財務官何海建指出，這一里程碑式的增長標誌著公司收入結構向更加均衡和多元化的方向發展。IDC最新報告也再次印證百度在AI領域的領先地位，其連續第六年位列中國AI公有雲市場第一。

自動駕駛業務蘿蔔快跑在第2季度實現跨越式發展，商業化和全球化進程顯著提速，Apollo Go在7月和8月先後與全球出行巨頭Uber及Lyft達成戰略合作，計畫將數千輛全自動駕駛車輛部署到亞洲、中東及歐洲等多個國際市場的合作夥伴平台，在香港、杜拜、阿布達比等地的測試和運營也取得新進展，全球業務版圖已擴展至16個城市。

百度搜索的AI轉型也在加速。截至6月底，超過50%的移動搜索結果頁面已包含AI生成內容，該比例在一個月後迅速提升至64%，顯示出百度正以AI驅動的結構化、多模態答案逐步取代傳統連結。

使用者資料方面，百度App在6月的月活躍用戶數（MAUs）達到7.35億，年增5%，表明核心用戶基本盤依然穩固。

