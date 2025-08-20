退休金每月近14萬？胡錫進急澄清「太損了」 嘆有人突要他請客

中國大陸即將於9月1日起實施「強制社保」，也讓不同職業別的退休金近期成為大陸網路熱議話題。近日網上盛傳，《環球時報》前總編輯胡錫進（正局級退休）每月退休金人民幣3.3萬元（約合新台幣13.86萬元），引發廣泛關注。

「胡錫進退休金3萬3是否屬實」、「胡錫進退休金到底多少」，近日也成為大陸網路熱搜詞。為此，胡錫進19日傍晚特別在微博澄清稱，「今天莫名其妙有人要我請客，還有4、50歲的大妹子在微信上逗我，要照顧我，和我搭夥過……剛搞明白，是網上傳我的退休金3萬3。」

胡錫進說，「太損了，不帶這麼坑人的。這是逼老胡以後和朋友聚會次次埋單啊。老胡就沒在周圍見過有3萬3退休金的人，而且我早就轉企業編了，那麼多，你來給我發呀！再不闢謠，今晚就有人來朝我借錢了。」

不過，胡錫進這番澄清並未打消網友好奇。網友紛紛問，「所以，到底多少？」、「3.29萬？」、「沒有三萬三也有三萬兩千八」、「胡叔如果低於3.3萬，是對胡叔的不尊重」。還有網友說，「你曬出工資條不就行了？」

胡錫進尚未公布他的退休金究竟多少，但大陸財經博主《剋剋啊》指出，胡錫進退休時的行政級別是「正局級」。在北京，1個工齡40年以上的正局級幹部，退休後每月到手的基本養老金（不含職業年金），通常在人民幣1.5萬元至2萬元左右；職業年金部分，每月可能再增加人民幣數千元至上萬元。

另，胡錫進是中國大陸頂級的媒體人和評論員，享受「國務院特殊津貼」（他本人曾提及）。此外，作為行業內的旗幟性人物，其原單位很可能給予他比同等行政級別幹部更高的待遇和獎勵。

綜合以上幾點，《剋剋啊》推算，一個較合理的估算範圍是，胡錫進目前每月退休金總額（基本養老金＋職業年金＋各類補貼）很可能在人民幣2.5萬元到4萬元之間，甚至可能更高。

胡錫進之所以會被網友「炎上」，是因他8月10日發文稱支持「強制社保」，並稱這是「國家善意」，但又承認當前大陸農民的養老金每月僅人民幣1、200元，與體制內差距巨大是「社會現實」，因而被網友群嘲他根本是「極端虛偽的聖母婊」。