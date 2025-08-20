快訊

陸8月LPR連3個月不動 1年期3.0%、5年期以上3.5%

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸8月貸款市場報價利率（LPR）20日出爐，1年期為3.0%、5年期以上為3.5%，已連續3個月維持不變。圖／中新社
中國人民銀行大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心20日公布，8月貸款市場報價利率（LPR），1年期為3.0%、5年期以上為3.5%，已連續3個月維持不變。專家分析，上半年宏觀經濟穩中偏強，當前處於政策觀察期，但若美國聯準會9月降息後，大陸貨幣政策外部空間將相對寬鬆，LPR仍有下降可能。

上海第一財經分析，LPR報價連續3個月保持不動，主要源於上半年宏觀經濟穩中偏強，短期內通過引導LPR報價下調強化逆週期調節的必要性不高，當前處於政策觀察期。目前，無論是企業貸款利率還是個人貸款利率都處於低位。在這種情況下，降低LPR並非當務之急。

招聯金融首席研究員董希淼指出，從LPR報價機制看，近期央行多次開展公開市場操作，作為LPR定價基礎的7天期逆回購操作利率為1.40%，並未發生變化，因此LPR較難下降。從銀行方面看，隨著持續向實體經濟減費讓利，銀行息差縮窄壓力不斷增大。上半年商業銀行淨息差1.42%，較一季度下降0.01個百分點。因此，銀行缺乏壓降LPR報價加點的動力。

董希淼表示，隨著市場利率不斷降低，降息的邊際效應也在下降，降息並非穩增長、促消費的關鍵因素。下一步推動社會綜合融資成本下降，並非只有降低LPR這一種途徑，未來降低綜合融資成本，可能主要得從降低抵押擔保費、中介服務費等非利息成本著手。

東方金誠首席宏觀分析師王青建議，下半年穩樓市政策需要進一步加力。預計下半年監管層有可能通過單獨引導5年期以上LPR報價下行等方式，推動居民房貸利率更大幅度下調。這是現階段緩解實際居民房貸利率偏高問題、激發購房需求、扭轉樓市預期的關鍵一招。

董希淼則提到，如果美國聯準會9月降息，將為大陸貨幣政策調整創造相對寬鬆的外部空間，如果政策利率和存款利率繼續降低，銀行資金成本持續下行，LPR仍有下降的可能。

