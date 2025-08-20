快訊

陳聖文送「核料廢水」到國民黨 見楊智伃一口乾了傻眼

試駕變仙人跳？消費者控疑被設局「買車還要賠216萬」

網友控吃櫻桃鴨喝可樂驚見蟑螂 蘭城晶英酒店道歉免單、衛生局開查

陸石化業產能過剩 彭博：官方最快下個月出招「升級改造」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
彭博20日報導，大陸政府計畫對石油化工行業進行全面調整，包含淘汰小規模設施，對老舊設施進行升級改造，投資轉向新特材料領域等，新措施最快下個月推出。圖為福建古雷石化基地。（中新社）
彭博20日報導，大陸政府計畫對石油化工行業進行全面調整，包含淘汰小規模設施，對老舊設施進行升級改造，投資轉向新特材料領域等，新措施最快下個月推出。圖為福建古雷石化基地。（中新社）

近年大陸石化新產能大量開出，卻陷入產能過剩困境。彭博20日報導，大陸政府計畫對石油化工行業進行全面調整，包含淘汰小規模設施，對老舊設施進行升級改造，投資轉向新特材料領域等，新措施最快下個月推出。

彭博引述知情人士稱，遏制石化行業低附加價值領域長期產能過剩的措施可能在下個月內推出，具體方案正在等待大陸工信部的最終批覆。

知情人士稱，根據擬議的措施，超過20年的石化設施將需要進行改造以提高產量，這部分約占大陸全國總量的40%。政府還將鼓勵工廠轉向特種精細化學品，而不是已經面臨供應過剩問題的大宗材料。

知情人士指出，在新的投資機制下，將優先支持用於人工智慧、機器人、半導體、生物醫療設備、電池和可再生能源的化學品。

最新計畫還覆蓋規模較小的煉油廠，年產能低於200萬噸的煉油廠可能會被關閉。知情人士表示，為了應對汽油和柴油需求萎縮局面，這是必要之舉。汽油和柴油需求的萎縮已導致開工率下降，該行業產能過剩約6,000萬噸。

大陸官媒人民網2月曾報導，2024年，大陸石化行業營業收入達16.28兆元（人民幣，下同），由前一年的下降1.1%轉為增長2.1%，但利潤總額按年卻下降8.8%，為7,897億元。

中國石油和化學工業聯合會副會長傅向升指出，當前，外部環境變化帶來的不利影響加深，疊加部分產品市場需求不足、產能增速過快、內卷式競爭加劇，行業效益受到影響，「增產增收不增利」現象需要關注。

傅向升當時建議，當前大宗基礎產品和通用材料的存量已經較大，但高端產品短缺的狀況仍然存在，一方面要通過技術創新、產品創新和升級改造，盤活存量﹔另一方面要實現新建裝置和新增產能的高端化、差異化，做優增量。

情人 材料 規模

延伸閱讀

幫國台辦揪團爽玩大陸回台助選「統一聯盟黨」幹部二審判4年6月

陸液冷散熱商機大爆發 概念股今年來飆漲近七成

國際通緝犯合夥前綠委次子 美國眼下偷賣5000噸汽油給北韓被判刑

大陸旅遊禁團令未解除旅行社低價搶客 國內旅行業嘆市場失序

相關新聞

「小官巨貪」 中證監前處長家中搜出3噸現金 錢多到發霉

於2016年以父親患病需照顧為由閃辭的中國證監會前發行處處長楊郊紅，在隱身多年後日前突遭通報被開除黨籍。據財新網、金融界...

還記得陸首個3A大作？遊戲科學公布新作《黑神話：鍾馗》宣傳片

大陸遊戲開發商「遊戲科學」去年發布耗時5年打造的大陸首個3A大作《黑神話：悟空》掀起全球熱潮，連陸委會副主委梁文傑都在記...

Labubu火爆「將出可掛手機mini版」 泡泡瑪特王寧：今年營收破千億

大陸潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）旗下IP角色Labubu熱潮席捲全球，泡泡瑪特創辦人、CEO王寧20日在業績直播...

陸石化業產能過剩 彭博：官方最快下個月出招「升級改造」

近年大陸石化新產能大量開出，卻陷入產能過剩困境。彭博20日報導，大陸政府計畫對石油化工行業進行全面調整，包含淘汰小規模設...

特斯拉中國搶市 6人座Model Y L提前上市 只在中國開賣

特斯拉中國官網19日上線一款6人座休旅車Model Y L，售價人民幣33.9萬元起(約4.7萬美元)，預計9月開始交車...

傳Nvidia為中國研發新AI晶片 B30A性能超越H20

消息傳出，Nvidia輝達(又譯英偉達)為中國研發新的人工智慧（AI）晶片「B30A」，效能更勝H20，原始算力可能是輝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。