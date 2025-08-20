陸7月稀土磁鐵出口量創6個月新高 前3大出口地是德、美、越

路透報導，大陸7月稀土磁鐵出口量創6個月新高，標誌著經過中美6月初在倫敦經貿談判達成共識，北京同意恢復稀土出口後，電動車和風力發電機製造商所需的關鍵礦物的流動持續復甦。

報導引據大陸海關總署20日公布的數據指出，大陸7月的稀土磁鐵出口量，較6月大增近75%，達5,577公噸，連續第2個月增長，並創下1月以來的單月最高水平。數據顯示，7月出口的前3大目的地分別是德國、美國和越南。

彭博日前報導，根據測算，大陸對美國的稀土磁鐵出口量在7月持續回升，達619噸，與6月相比大增76%，也較5月的46噸低點大幅回升。

稀土是電動車、民用與軍工製造領域的關鍵材料。大陸是全球最大稀土磁鐵供應國，在美國4月宣布解放日關稅後，大陸曾暫停出口7種稀土金屬，以及由其中3種金屬製成的強力磁體，引發多國供應短缺。中美代表6月初在倫敦談判達成協議，北京將恢復稀土出口。

據報，稀土出口許可的效期僅限6個月，且北京實際上仍對稀土進行嚴格把控。英國金融時報早前引述知情人士報導，大陸官方告知外國公司不要囤積稀土及其產品，並刻意限制批准的出口量，防止外企囤貨。