還記得陸首個3A大作？遊戲科學公布新作《黑神話：鍾馗》宣傳片

大陸遊戲開發商「遊戲科學」去年發布耗時5年打造的大陸首個3A大作《黑神話：悟空》掀起全球熱潮，連陸委會副主委梁文傑都在記者會上表示「會想買來玩」。在遊戲發布1周年的8月20日，「黑神話」系列有了最新發展，「遊戲科學」在微博發布第2部作品《黑神話：鍾馗》的首支CG前導片，引起大批玩家熱議。不過項目仍在早期開發階段，距離能實際玩到還早。

「黑神話」官方微博20日發布貼文，正式公布《黑神話：鍾馗》首支CG先導預告片，並已在2025科隆遊戲展的展前發布會同步亮相。貼文表示，本作是以中國民間傳說中的著名角色「鍾馗」為主要創意來源的單機、動作、角色扮演（單人ARPG）遊戲，「因尚處早期開發階段，暫無實機內容展示。」

「遊戲科學」官網的Q&A表示，選在現在公布《黑神話：鍾馗》，是因為「遊戲科學」每年都在8月20日向玩家報告進度，今年也不例外。然而由於專案目前「還只是個空資料夾，幾乎沒有任何遊戲素材可以分享」，發布短片是要告知大家新計畫已啟動。

至於《悟空》與《鍾馗》會有哪些相似、相異？官網沒有明確回覆，僅表示「這次你不會再扮演猴子了」。而《黑神話：鍾馗》具體上架時間，官網Q&A表示，「說實話，就連Yocar（馮驥）本人也完全不知道。」

遊戲科學創辦人馮驥20日在微博發長文坦言，《黑神話：悟空》發售後有相當長一段時間，他過得雲裡霧裡，主要是迷茫、虛無與惶恐，尤其是被淹沒在「DLC（俗稱下載包）到底做沒做、DLC都有誰、啥時候發DLC」的時候。

馮驥提到，在玩家期待下，他在遊戲發售半年後帶領團隊開始「先做DLC」，直到一次和遊戲科學聯合創辦人、《黑神話：悟空》美術總監楊奇的對話，決定暫停《黑神話：悟空》DLC計畫，而是往《黑神話：鍾馗》推進。

馮驥表示，DLC當然是個不壞的選擇，「但此時此刻，我們更想先做一款黑神話的新作」。新的英雄，新的玩法，新的視覺，新的技術，新的故事。放開手腳，大膽嘗試，不拘定法，從零開始。

馮驥也說，他自己無比喜愛《西遊記》中那個妖魔神佛的世界，「所以悟空的傳說，在未來會以更完整、更紮實的方式準備妥當後，再正式回來。」