「小官巨貪」 中證監前處長家中搜出3噸現金 錢多到發霉

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
中國證監會再傳官員落馬，但更令外界震驚的是，證監會一名處級幹部竟然就能聚斂數億元非法所得。（路透）
於2016年以父親患病需照顧為由閃辭的中國證監會前發行處處長楊郊紅，在隱身多年後日前突遭通報被開除黨籍。據財新網、金融界、新浪財經等媒體報導，楊郊紅被查後，家中被抄出的現金約3噸重，粗估金額達人民幣2至3億元，約合新台幣8.4億元至12.6億元。

據稱，楊郊紅家中堆積如山的人民幣已散發霉味。一名處級幹部竟然就能聚斂如此巨額的非法所得，有網友因此稱他為「三噸處長」，楊郊紅也再創中國官場「小官巨貪」的新傳奇。

事實上，財新網2024年10月下旬就曾獨家報導楊郊紅被調查，但此後即無進一步消息。本月15日，中共江蘇省宿遷市紀律檢查委員會突然發布一則「中國證監會原發行監管部監管四處處長楊郊紅被開除黨籍」的通報。

通報稱，日前，經中共中央紀委國家監委批准，中央紀委國家監委駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組與江蘇省宿遷市紀委監委對中國證監會原發行監管部監管四處處長楊郊紅嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。

通報指，楊郊紅在職期間利用職務上的便利、離職後還利用原職權或地位形成的便利條件，認購擬上市公司原始股，是「逃逸式辭職」腐敗的典型。

楊郊紅被控以「突擊入股」方式認購擬上市公司原始股，獲取巨額非法利益，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，除遭開除黨籍處分，並收繳其違紀所得。經江蘇省宿遷市監委研究，決定將楊郊紅涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

財新網指出，早在2008年創業板籌備之時，楊郊紅就參與一線工作，之後主要負責創業板企業首發（IPO）項目審核，是創業板IPO審核的關鍵人物；歷經證監會多次機構改革、創業板部獨立與合併後，楊郊紅於2016年中主動提出辭職。

公開訊息指出，楊郊紅，山西人，1972年出生，碩士畢業於中國人民大學財政金融學院，2007年獲人大商學院博士學位。1998年進入證監會後，楊郊紅長期在證監會發行監管部任職，是該部門最資深的處長。

金融界指出，楊郊紅所在的發行監管部是中國證監會實權部門，掌握A股公司IPO生殺大權。

有網上財經自媒體稱，楊郊紅在發行監管部多年，成了中國企業IPO路上的「活閻王」——筆頭劃一劃，公司上市或完蛋。保薦機構都搶著請他講課，學員筆記記得比高考還認真。  

楊郊紅在證監會中國證監會任職20餘年，就能聚斂其合法年薪逾300倍的非法所得，也暴露出中國證券市場IPO審核環節權力尋租嚴重的問題。中國證監會迄今已有多名官員落馬。

據稱，楊郊紅2016年主動離職後即完全隱身，未轉往任何金融機構公開任職，網上目前也只有一張他模糊的人頭照。但其日常生活卻十分奢侈，常年揮桿於高爾夫球場，球技已接近業餘選手的頂尖水準。

中國證監會前發行監管部監管四處處長楊郊紅雖已離任八年依舊被查，據稱其家中搜出的現金約3噸重。（圖／取自百度百科）
IPO 監委 創業

