降價賠售 中國上半年超過50%汽車經銷商虧損

今年上半年以來，中國有52.6%的汽車經銷商面臨虧損。陸媒指出，主因為中國汽車市場競爭激烈，廠商與經銷商紛紛降價賠售，搶奪市占率，有74.4%的汽車經銷商出現不同程度的賠售，新車銷售業務虧損嚴重。

據中國汽車流通協會18日發布的調查報告顯示，2025年上半年汽車經銷商虧損比例上升至52.6%，持平比例17.5%，盈利比例僅29.9%。

陸媒第一財經報導指出，新車銷售虧損是經銷商面臨的主要挑戰之一。今年上半年雖受汽車報廢與置換政策帶動，銷售略有回升，但在市場競爭激烈下，廠商與經銷商普遍採取降價促銷爭奪市占，導致銷量雖增、收益未升，多數品牌賠售情況加劇。

調查顯示，上半年有74.4%的汽車經銷商出現不同程度的賠售，其中43.6%的賠售幅度超過15%。

而售後服務依舊是經銷商毛利貢獻最大的板塊。今年上半年經銷商新車、售後和金融保險的毛利貢獻分別為-22.3%、63.8%和36.2%。

而新能源汽車經銷商經營狀況又優於傳統燃油汽車品牌，前者盈利占比42.9%，虧損占比34.4%；後者盈利占比25.6%，虧損占比58.6%。一名轉向經銷新能源車的業者受訪時表示，雖然自主新能源品牌的佣金比豪華燃油車少，但可透過「薄利多銷」彌補，且豪華品牌的銷售佣金也不如以往。

中國汽車流通協會副秘書長郎學紅表示，行業需要特別關注汽車經銷商流動性不足的問題，如果不能解決新車賠售問題，那麼負現金流經營就無法得到解決。特別是傳統燃油品牌經銷商，賠售導致新車業務虧損嚴重。而對於新能源獨立品牌經銷商來說，他們面臨的壓力主要是售後產值低，投資回收期長等。

此外，據經銷商反映，廠商對基礎任務目標達成的獎勵縮水，付出與回報嚴重失衡，今年上半年經銷商對汽車廠商的滿意度明顯下降。