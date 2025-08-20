Labubu火爆「將出可掛手機mini版」 泡泡瑪特王寧：今年營收破千億

大陸潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）旗下IP角色Labubu熱潮席捲全球，泡泡瑪特創辦人、CEO王寧20日在業績直播會上表示，Labubu已成世界級IP，今年本希望營收做到200億元人民幣（下同，約合新台幣842億元），「但是現在感覺，今年應該300億（約合新台幣1,264億元）也很輕鬆。」

泡泡瑪特19日發布2025年半年報顯示，上半年營收138.8億元，按年增長204.4%，經調整淨利潤47.1億元，按年增長362.8%。毛絨產品收入按年增長1276.2%，一躍成為最大品類。THE MONSTERS（核心為Labubu）收入48.1億元，占總收入的34.7%，較去年同期的13.7%大幅躍升。

華爾街見聞報導，泡泡瑪特創始人、董事長兼CEO王寧20日表示，過去半年有很多「想像不到的驚喜」，Labubu已成世界級IP。他說，米老鼠、火影忍者、Hello Kitty等超級IP如今的討論度並不高，但商業價值仍然很高，這是Labubu希望實現的目標。

針對業績指引的提問，王寧表示，今年年初時還說非常有信心達成50%的整體增長，去年營收是100億，今年希望能夠做到200億，但是現在感覺，今年應該300億也很輕鬆。

泡泡瑪特副總裁袁俊傑在會上介紹，現在毛絨產品1個月的產能是去年同期的10倍以上，已達3,000萬隻左右。但首席運營官司德指出，在Labubu如此火爆的情況下，其銷售收入也只占了35%左右，坦白說，下半年的產能確實面臨了比較大的挑戰。

值得注意的是，上半年，泡泡瑪特的海外市場銷售額按年增長440%，貢獻總營收約50%，單店效益達大陸國內4倍。

王寧指出，海外市場增長比想像中更快，對其非常有信心，包括德國、墨西哥等很多國家的市場才「剛剛開始」。據管理層表示，公司還正在探索中東、中歐及中南美等新興市場，今年下半年，將保持每周平均開3家店的頻率。

王寧還透露，本周將發布Mini版Labubu，可以掛在手機上，有望成為下個超級爆款。