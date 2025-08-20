快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

中國8月貸款市場報價利率 連續3個月不變

中央社／ 台北20日電

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心今天公布，20日貸款市場報價利率（LPR）1年期為3.0%、5年期以上為3.5%，連續3個月維持不變。

中國人民銀行（央行）20日刊發公告。中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布1年期LPR為3.0%、5年期以上LPR為3.5%，均較上個月保持不變，以上LPR在下一次發布LPR前有效；LPR連續3個月維持不變。

澎湃新聞20日報導解析，5月LPR下調為今年第一次下調，1年期LPR、5年期以上LPR彼時均下調10個基點；接著LRP連續3個月維持不變。LPR為銀行貸款提供定價參考，目前有1年期、5年期以上兩種。

路透社19日報導引述專業人士意見指出，推估中國央行不會訴諸全面性貨幣寬鬆政策，而是更加重視特定部門的結構性政策。預計中國下半年不會推出「火箭筒式」刺激措施，而是提供針對性需求有效的支撐。

中國人民銀行「2025年第2季度中國貨幣政策執行報告」指出，下一階段貨幣政策要進一步完善利率調控框架，強化央行政策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制發揮市場利率定價自律機制作用。

報告提到，將持續強化利率政策的執行和監督，降低銀行負債成本，推動社會綜合融資成本下降。

機制 貨幣 中國人民銀行

延伸閱讀

2025年營所稅暫繳申報9月1日展開 可免報、免繳七樣態

陽信銀 前七月每股稅前賺1.01元

新公司債發行 突破1兆美元

中華電發行35億永續債券 電信業首檔包含生物多樣性

相關新聞

Labubu火爆「將出可掛手機mini版」 泡泡瑪特王寧：今年營收破千億

大陸潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）旗下IP角色Labubu熱潮席捲全球，泡泡瑪特創辦人、CEO王寧20日在業績直播...

陸工信部開保密會議！規範光電「反內捲」 遏制低價無序競爭

大陸官方近來積極介入多項產業的「內捲式」競爭，大陸工信部等6部門19日聯合召開光伏（光電）產業座談會，進一步規範光電產業...

回應將推降規版Blackwell晶片報導 輝達：正在評估多款銷陸新產品

輝達（NVIDIA）周二表示，正在評估多款銷陸新產品。路透早先報導，輝達正開發一款比現有 H20 更強大的大陸專用人工智...

馬雲再現身！持續關注植樹造林 在「螞蟻森林」跟樹比高

8月19日，阿里巴巴創始人馬雲時隔6年再次前往荒漠地區，探訪「螞蟻森林」464號林，據螞蟻森林釋出的影片顯示，馬雲在探訪...

小米Q2財報 每天賺5億

小米集團昨（19）日公布今年第2季財報，營收及獲利雙雙創下歷史新高，單季營收人民幣1,160億元，年增30.5%；經調整...

陸液冷散熱商機大爆發 概念股今年來飆漲近七成

受到AI伺服器和高效能運算需求的推動，大陸液冷散熱市場爆發。機構分析，2025年是液冷滲透率加速元年，隨著液冷技術成為剛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。