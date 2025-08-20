中國8月貸款市場報價利率 連續3個月不變

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心今天公布，20日貸款市場報價利率（LPR）1年期為3.0%、5年期以上為3.5%，連續3個月維持不變。

中國人民銀行（央行）20日刊發公告。中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布1年期LPR為3.0%、5年期以上LPR為3.5%，均較上個月保持不變，以上LPR在下一次發布LPR前有效；LPR連續3個月維持不變。

澎湃新聞20日報導解析，5月LPR下調為今年第一次下調，1年期LPR、5年期以上LPR彼時均下調10個基點；接著LRP連續3個月維持不變。LPR為銀行貸款提供定價參考，目前有1年期、5年期以上兩種。

路透社19日報導引述專業人士意見指出，推估中國央行不會訴諸全面性貨幣寬鬆政策，而是更加重視特定部門的結構性政策。預計中國下半年不會推出「火箭筒式」刺激措施，而是提供針對性需求有效的支撐。

中國人民銀行「2025年第2季度中國貨幣政策執行報告」指出，下一階段貨幣政策要進一步完善利率調控框架，強化央行政策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制發揮市場利率定價自律機制作用。

報告提到，將持續強化利率政策的執行和監督，降低銀行負債成本，推動社會綜合融資成本下降。