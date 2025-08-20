快訊

回應將推降規版Blackwell晶片報導 輝達：正在評估多款銷陸新產品

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達（NVIDIA）周二表示，正在評估多款銷陸新產品。路透早先報導，輝達正開發一款比現有 H20 更強大的大陸專用人工智慧（AI）晶片。

路透引述知情人士報導，新產品暫名為 B30A，將基於輝達 Blackwell 晶片架構。輝達希望最快下月能向中國大陸客戶交付樣品進行測試。

輝達回覆 CNBC說：「我們會評估各種產品納入產品規畫，以便在政府許可的範圍內做好競爭準備。我們所有產品都經過主管機關完全批准，且僅為正當商業用途而設計。」

美國商務部長盧特尼克周二則讚揚輝達執行長黃仁勳，並表示如果黃仁勳計劃向中國大陸銷售新晶片，他也不會感到意外。

盧特尼克接受 CNBC 節目訪問時說：「我相信他常常向總統遊說。我聽過他當面向總統陳述，而總統也會聽取我們偉大科技公司的意見，最後再決定要怎麼做。」

美國總統川普上周表示，他原本要求分得輝達在大陸營收的20%，但經黃仁勳討價還價降到15%。

川普當時也暗示，對輝達在中國大陸銷售降規版 Blackwell 先進晶片，他持開放態度。

川普說：「我可能會達成協議，讓這顆『有所弱化』的 Blackwell 處理器上市。換句話說，就是把性能砍掉三到五成。」

川普 美國

