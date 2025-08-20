馬雲再現身！持續關注植樹造林 在「螞蟻森林」跟樹比高

8月19日，阿里巴巴創始人馬雲時隔6年再次前往荒漠地區，探訪「螞蟻森林」464號林，據螞蟻森林釋出的影片顯示，馬雲在探訪過程中一邊行走，一邊與當地種樹工作人員交流。馬雲還站在一棵樹旁與樹比高。影片字幕裡寫著，「他說，去替大家看看樹，長得怎麼樣了。」

截至今年4月22日，螞蟻集團透過「螞蟻森林」項目，累計協議捐助40多億元人民幣，這些資金由公益組織、專業機構用於植樹造林，支援大陸內蒙、甘肅、河北、陝西、寧夏、新疆等13個地區的荒漠化治理和生態修復。目前該項目已種下6億棵樹，逾9成分布在「三北」工程（西北、華北、東北）地區。

據金羊網，螞蟻集團6月30日發布《2024年可持續發展報告》，提到其生態修復項目「螞蟻森林」進入第9年，創造420多萬人次的勞動機會。報告提到，螞蟻集團透過「螞蟻森林」向各地捐贈40多億人民幣資金中，已有6億多元成為參與種植養護的老鄉們的勞動補助。

自2月17日出席大陸國家主席習近平主持的民營企業座談會後，馬雲近期頻繁現身。7月17日，有網友公布影片稱，在西湖夜遊時偶遇騎車的馬雲，引發關注。影片中網友認出騎車的馬雲，激動地打招呼，「是馬老師嗎？」，馬雲回頭微笑和網友打招呼，回覆「很涼快」。

另外，5月9日，馬雲現身總部創業公寓「湖畔小屋」，鼓勵員工堅持創業精神，持續創新，阿里集團CEO吳泳銘也在現場。湖畔小屋是剛剛於阿里全球總部亮相的復刻版「創業公寓」，等比例復刻了1999年馬雲和創始團隊開啟創業的湖畔花園16幢1單元202室，阿里員工稱它為「湖畔小屋」。