快訊

2櫻花妹來台伴遊遇劫…「1天30萬日圓」沒拿到 反遭囚禁性侵再損失70萬

免費貼圖4款！精品貼圖爽用到2026年 椒滴滴「敗家圖案」必用

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

聽新聞
0:00 / 0:00

馬雲再現身！持續關注植樹造林 在「螞蟻森林」跟樹比高

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
阿里巴巴創始人馬雲時隔6年再次前往荒漠地區，探訪「螞蟻森林」。圖／截自微博「螞蟻森林」
阿里巴巴創始人馬雲時隔6年再次前往荒漠地區，探訪「螞蟻森林」。圖／截自微博「螞蟻森林」

8月19日，阿里巴巴創始人馬雲時隔6年再次前往荒漠地區，探訪「螞蟻森林」464號林，據螞蟻森林釋出的影片顯示，馬雲在探訪過程中一邊行走，一邊與當地種樹工作人員交流。馬雲還站在一棵樹旁與樹比高。影片字幕裡寫著，「他說，去替大家看看樹，長得怎麼樣了。」

截至今年4月22日，螞蟻集團透過「螞蟻森林」項目，累計協議捐助40多億元人民幣，這些資金由公益組織、專業機構用於植樹造林，支援大陸內蒙、甘肅、河北、陝西、寧夏、新疆等13個地區的荒漠化治理和生態修復。目前該項目已種下6億棵樹，逾9成分布在「三北」工程（西北、華北、東北）地區。

據金羊網，螞蟻集團6月30日發布《2024年可持續發展報告》，提到其生態修復項目「螞蟻森林」進入第9年，創造420多萬人次的勞動機會。報告提到，螞蟻集團透過「螞蟻森林」向各地捐贈40多億人民幣資金中，已有6億多元成為參與種植養護的老鄉們的勞動補助。

自2月17日出席大陸國家主席習近平主持的民營企業座談會後，馬雲近期頻繁現身。7月17日，有網友公布影片稱，在西湖夜遊時偶遇騎車的馬雲，引發關注。影片中網友認出騎車的馬雲，激動地打招呼，「是馬老師嗎？」，馬雲回頭微笑和網友打招呼，回覆「很涼快」。

另外，5月9日，馬雲現身總部創業公寓「湖畔小屋」，鼓勵員工堅持創業精神，持續創新，阿里集團CEO吳泳銘也在現場。湖畔小屋是剛剛於阿里全球總部亮相的復刻版「創業公寓」，等比例復刻了1999年馬雲和創始團隊開啟創業的湖畔花園16幢1單元202室，阿里員工稱它為「湖畔小屋」。

螞蟻 影片

延伸閱讀

萌力全開！花蓮六十石山、赤科山花海綻放 金針花季正式開跑

「領土留給我跟普亭直接談」 澤倫斯基會後喊話：烏需要額外資金

矽品精密推產學合作、實習與獎學金 培育人才擴廠5000職缺

台水更換管線工程、漏水搶修 台南市部分地區19日起停水

相關新聞

陸工信部開保密會議！規範光電「反內捲」 遏制低價無序競爭

大陸官方近來積極介入多項產業的「內捲式」競爭，大陸工信部等6部門19日聯合召開光伏（光電）產業座談會，進一步規範光電產業...

回應將推降規版Blackwell晶片報導 輝達：正在評估多款銷陸新產品

輝達（NVIDIA）周二表示，正在評估多款銷陸新產品。路透早先報導，輝達正開發一款比現有 H20 更強大的大陸專用人工智...

馬雲再現身！持續關注植樹造林 在「螞蟻森林」跟樹比高

8月19日，阿里巴巴創始人馬雲時隔6年再次前往荒漠地區，探訪「螞蟻森林」464號林，據螞蟻森林釋出的影片顯示，馬雲在探訪...

小米Q2財報 每天賺5億

小米集團昨（19）日公布今年第2季財報，營收及獲利雙雙創下歷史新高，單季營收人民幣1,160億元，年增30.5%；經調整...

陸液冷散熱商機大爆發 概念股今年來飆漲近七成

受到AI伺服器和高效能運算需求的推動，大陸液冷散熱市場爆發。機構分析，2025年是液冷滲透率加速元年，隨著液冷技術成為剛...

大陸電動車企投資 外多於內

大陸多家車企今年相繼加大海外布局力道。有機構數據顯示，大陸電動車企2024年在海外投資規模首次超越國內市場。分析稱，這反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。