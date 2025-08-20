聽新聞
0:00 / 0:00
大陸電動車企投資 外多於內
大陸多家車企今年相繼加大海外布局力道。有機構數據顯示，大陸電動車企2024年在海外投資規模首次超越國內市場。分析稱，這反映出大陸汽車市場已趨飽和，車企正憑藉國際化尋求更高回報。
綜合彭博、CNBC報導，美國研究機構榮鼎諮詢（Rhodium Group）最新報告指，大陸電動車產業鏈的全球布局正迎來分水嶺。大陸電動車供應鏈企業2024年在海外投資約160億美元（約台幣4,818億元），首超同期大陸對內投資的150億美元，打破多年約80%投資集中在大陸市場的格局。
大陸市場產能過剩和價格戰，嚴重擠壓從上游到下游利潤。同時，為規避關稅並響應海外客戶在地化要求，在海外建廠已成為大陸車企戰略選擇。同時，在陸企洶湧的出海大潮中，電池製造商成為主力。報告顯示，約四分之三的海外投資來自動力電池製造商。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言