小米Q2財報 每天賺5億

小米集團昨（19）日公布今年第2季財報，營收及獲利雙雙創下歷史新高，單季營收人民幣1,160億元，年增30.5%；經調整淨利人民幣108億元（約新台幣453億元），年增75.4%，相當於每日淨賺新台幣5億元。

小米手機×AIoT業務部門第2季營收人民幣947億元，再創歷史新高，年增14.8%，其中智慧手機業務營收人民幣455億元，毛利率為11.5%，出貨量連續八個季度正增長，連續20個季度穩居全球前三。

IoT與生活消費產品業務部門第2季營收人民幣387.12億元，年增44.7%，其中大陸智能大家電營收年增66.2％、可穿戴產品年增70.9%。

值得留意的是，小米汽車交付量在第2季達到8.13萬輛，較去年同期2.73萬輛增長197.7%，進一步推動小米電動汽車業務收入暴增233%，達到人民幣213億元，遠超市場預期；該業務部門單季經營虧損為人民幣3億元，預計下半年就可實現單季盈利，公司並決定在2027年正式進入歐洲電動汽車市場。

小米集團總裁盧偉冰昨在業績電話會上透露，今年小米在中國市場的目標是實現從高端到超高端的關鍵突破，小米15 Ultra手機首月銷量年增70%到80%；小米SU7 Ultra電動車上市僅四個月累計銷量突破一萬輛，斬獲2025上半年售價人民幣50萬以上轎車、純電銷量雙第一。

盧偉冰並指，2025全年小米集團整體營收預計增長30%以上，對於手機業務，小米堅定瞄準「2億俱樂部」，即未來三到五年躋身全球年出貨量2億支行列。

小米集團持續強化線下布局，第2季大陸小米之家淨增超過1,700家，總店數超17,000家，境外地區的新零售門店數達到約200家。此外，截至6月底，小米已在大陸92個城市開業335家汽車銷售門店。