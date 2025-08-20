陸液冷散熱商機大爆發 概念股今年來飆漲近七成

受到AI伺服器和高效能運算需求的推動，大陸液冷散熱市場爆發。機構分析，2025年是液冷滲透率加速元年，隨著液冷技術成為剛需，2026年全球資料中心液冷滲透率將提升至30%左右，未來五年大陸液冷市場年複合增長率更是超過40%。

大陸A股液冷概念也受到資金爆炒，東方財富數據顯示，截至18日，液冷概念股今年以來累計漲幅高達69%，思泉新材、飛龍股份等龍頭股漲幅甚至超過250%。

大陸液冷伺服器產業發展概況 圖／經濟日報提供

液冷指的是利用液體作為冷卻介質，通過直接或間接接觸發熱組件（如CPU、GPU、電源等），將熱量傳遞到外部散熱系統，從而實現高效降溫的技術。在資料中心熱潮下，液冷降溫技術在過去五年異軍突起，憑藉可適配更高密度的機櫃場景應用和更為綠色的能耗，成為網路行業客戶的最佳方案。

大陸多家著名液冷廠商近期股價狂飆，比如飛龍股份本月累計漲幅超過90%，該公司6月披露獲得台灣某全球知名電力電子與能源管理解決方案供應商及金運科技的小量訂單，將為其提供大功率資料中心專用電子水泵，終端用戶涵蓋國際領先雲服務提供商。

此外，其他知名廠商如海蘭信、科創新源、大元泵業、鼎通科技等多股今年的累計漲幅也均超過150%。而這些液冷A股上市公司業績也顯著提升。

液冷技術也獲大陸官方支持，大陸政策明確要求到2025年新建大型、超大型數據中心平均電力使用效率（PUE）降到1.3以下。傳統風冷系統難以達標，液冷技術則可以將PUE指標降至1.2以下。從國家政策層面，液冷也成為未來評價資料中心是否具備綠色化能力的一個指標。

TrendForce預計，2025年隨著輝達GB200／GB300 Rack（整櫃式方案）出貨擴大，液冷散熱方案於高階AI晶片的採用率正持續升高；ResearchNester也預測，全球液冷市場規模將從2024年的不足30億美元，增至2030年的213億美元，年複合增長率超40%。

IDC數據顯示，2025全年大陸液冷伺服器市場規模將達到33.9億美元，年增42.6%。預計2025年至2029年，年複合增長率將達到約48%，2028年市場規模將達到約162億美元。

而大陸正成為液冷技術霸主，DIGITIMES平台在7月全球20大液冷專利權人榜單中，液冷技術專利人前三強為浪潮、百度、華為，皆為大陸廠商，緊接在後排名第四為台廠英業達（2356），此外台企奇鋐（3017）、鴻海（2317）與訊凱國際等企業也榜上有名。