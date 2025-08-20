聽新聞
0:00 / 0:00

比H20更強大 傳輝達為陸打造新晶片

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

路透十九日引述消息人士報導，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）正在為中國大陸研發一款基於Blackwell架構的新型AI晶片，其性能將會比目前獲准銷往大陸的特供版晶片Ｈ20更強大，力拚下個月交付樣品。

美國總統川普上周表示，未來可能允許更先進的輝達晶片在大陸銷售，不過，這引發美國國內擔心會阻礙美國保持在人工智慧領域領先地位的努力。消息人士指，由於華盛頓方面對給予大陸過多美國AI技術存取權限存在根深蒂固的擔憂，美國監管機構的批准遠未得到保證。

消息人士稱，新晶片暫稱B30A，將採單晶片設計，其原始運算能力約為輝達旗艦B300加速卡雙晶片架構的一半。新晶片將具有高頻寬記憶體和輝達的NVLink技術，可實現處理器間快速資料傳輸，這些功能也包含在基於該公司較舊的Hopper架構的晶片Ｈ20中。該晶片規格尚未完全確定，但輝達希望最早能在下個月向大陸客戶交付樣品進行測試。

輝達在一份聲明中表示，公司會評估各種產品以制定產品路線圖，以便能在政府允許的範圍內做好競爭準備。「我們提供的所有產品均經過相關部門的全面批准，並且僅用於有益的商業用途。」

此前，川普政府還確認一項前所未有的協議，輝達和超微（AMD）將把向大陸銷售部分先進晶片所得收入的百分之十五上繳給美國政府。

不過，輝達晶片目前在大陸的銷售，也因安全隱憂風波而面臨阻礙。在輝達執行長黃仁勳七月在北京宣布，Ｈ20晶片已獲美方批准，將恢復向大陸市場銷售後，大陸網信辦七月底通報已約談輝達，要求輝達對晶片後門安全風險問題提出說明。

AI H20 輝達 晶片 美超微

延伸閱讀

傳輝達銷陸新晶片「B30A」曝光 台指期夜盤黑翻紅

老闆娘賣股又一樁！台玻總裁林伯實夫人徐莉玲 申報轉讓持股400張

半導體版圖將變化？川普政府擬入股英特爾 外資分析師這樣看

能獲美國許可？傳輝達打造銷陸新晶片「B30A」 性能超越H20

相關新聞

比H20更強大 傳輝達為陸打造新晶片

路透十九日引述消息人士報導，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）正在為中國大陸研發一款基於Blackwell架構的新型AI晶片...

逾50款機器人集合 北京開店

北京人形機器人創新中心的天工、宇樹科技的G1、優必選的Walker S等中國人形機器人行業裡的「最強陣容」集結。全球首家...

廣東茂名月餅年銷台幣167億元 出口年增2成

中秋將近，大陸月餅重鎮之一的廣東茂名為期50天的月餅訂貨會也拉開序幕。茂名市食品業協會指出，來自海外的月餅及月餅餡料訂單...

3年3000家 上海拚「AI製造業」

上海市19日發布「上海市加快推動『AI+製造』發展的實施方案」，提出通過3年努力，推動3千家製造業企業實現智慧化應用，並...

陸外送大戰燒到巴西？ 外媒曝：美團及滴滴對簿公堂

大陸外送大戰一波未平一波又起，不過，這次似乎延燒到海外戰場。路透報導，大陸叫車龍頭滴滴出行（DiDi Global）在巴...

泡泡瑪特上半年盈利增近四倍 港澳台分店平均收入最高

大陸潮玩品牌泡泡瑪特19日發布期中業績，今年上半年營收人民幣138.76億元，年增204%，毛利增234%至人民幣97....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。