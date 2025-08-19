陸外送大戰燒到巴西？ 外媒曝：美團及滴滴對簿公堂

快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為大陸外送龍頭美團外送員。新華社資料照片
大陸外送大戰一波未平一波又起，不過，這次似乎延燒到海外戰場。路透報導，大陸叫車龍頭滴滴出行（DiDi Global）在巴西的子公司「99Food」於18日在巴西聖保羅法院對其競爭對手美團海外品牌「Keeta」提起訴訟，指控其存在商標侵權及不正當競爭行為。

路透指出，美團及滴滴出行近期於巴西鬧上法庭。據法庭文件，顯示99Food起訴Keeta侵犯商標權和涉不正當競爭行為，而此次訴訟發生在Keeta進入巴西市場後數日。另方面，Keeta亦向地方法院提起訴訟，指控99Food透過巨額現金預付激勵，與商家簽訂「二選一」協議，禁止商戶與其合作。

99Food稱，Keeta使用與其外送程式99Food相似顏色、圖形和字體，以快速開拓巴西市場，並指「大量的視覺相似性可能導致消費者混淆，被告試圖藉99的成功『搭便車』」，請求法院命令Keeta更換其標誌。Keeta則指母公司美團已使用相關標誌和配色逾14年，Keeta則已使用了長達3年。

新浪財經引述巴西媒體《聖保羅頁報》指，99Food至今於當地接觸超過100家餐飲連鎖，提供至少9億雷亞爾（約新台幣49億元）的預付款，以換取「二選一」排他協議，但條款主要針對Keeta，而不限制商戶與當地外送巨頭iFood的任何合作。

港媒《信報》則指，另有媒體於6月曾指，99Food曾向一家商戶開出約600萬雷亞爾（約新台幣3,295萬元）現金報價，以「針對」Keeta於當地拓展業務。

另，巴西媒體Globo指，99Food以高額現金換取餐廳獨家合作，反映巴西外送市場競爭激烈。此前，99Food宣布在巴西投資10億雷亞爾，其中超過9億雷亞爾用於排除Keeta。

據悉，巴西外送市場目前由iFood主導，根據巴西酒吧和餐廳協會（Abrasel）及巴西中小型企業支援服務局（Sebrae）合作的調查，iFood市占率達80%，其次是Rappi占9%，其他平台合計不到3%。

iFood於2011年成立，其母公司Prosus為騰訊控股大股東。滴滴今年6月重啟巴西外送業務，美團Keeta則於5月宣布斥資10億美元進軍巴西，目前仍在籌備階段。

巴西 外送 餐廳 母公司 滴滴出行

