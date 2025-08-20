聽新聞
3年3000家 上海拚「AI製造業」

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

上海市19日發布「上海市加快推動『AI+製造』發展的實施方案」，提出通過3年努力，推動3千家製造業企業實現智慧化應用，並將加快機器人應用，支持電子訊息、汽車、裝備等重點行業面向重複性強、危險性高、對健康存在危害的工作場景部署應用工業機器人，以提高生產效率和安全性。

上海市經信委、發改委、國資委19日聯合發布「實施方案」，提出實施「模塑申城．AI+製造」行動，推動AI技術與製造業深度融合，加快賦能新型工業化，形成新質生產力。預計通過3年時間，上海製造業智慧化發展水平進一步提升，在語料、模型、平台、場景等領域形成一批創新成果。

「實施方案」提出，要推動3千家製造業企業實現智慧化應用；打造10個行業標竿模型，形成100個標竿智能產品；推廣100個示範應用場景，建設10個左右「AI+製造」示範工廠；發展5家左右綜合集成服務商，培育一批具有競爭力的專業服務商。

「實施方案」還提到，要推動智慧機器人在裝配、焊接、噴塗、物料搬運等環節開展規模化應用。推動鋼鐵、船舶等行業打造人機協同智慧製造作業單元，實現複雜工序無人化。制定工業場景人形機器人安全性可靠性檢驗檢測方法，推動產品「持證上崗」。

「實施方案」提及，打造「AI+」智慧產品，包括AI+工業軟體工具、AI+工業產品與設備、AI+消費終端等。推動消費終端企業與AI企業合作開發端側模型；推動AI計算機（AI PC）、AI眼鏡和AI手機等新型智慧消費終端迭代升級，加速引導產業鏈上下游企業集聚，促進智慧終端產業群聚發展。

任務落實方面，「實施方案」提及，要加強「AI+製造」各項任務的統籌組織和協調推進，落實重點任務、重大計畫和重要政策。聚焦重點產業，編製「一業一策」推進方案。強化市區協同，鼓勵產業基礎好、場景豐富的製造業重點區推出「一區一方案」與專案政策，打造工業智慧產業群聚。

上海 規模 人形機器人

