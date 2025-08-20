逾50款機器人集合 北京開店

北京人形機器人創新中心的天工、宇樹科技的G1、優必選的Walker S等中國人形機器人行業裡的「最強陣容」集結。全球首家具身智慧型機器人4S店Robot Mall日前在京營業，店內展示了醫藥、工業等七大類50多款機器人。

這座位於北京市機器人產業園（亦莊）的4S店，聚焦產品從研發測試到市場應用的全周期服務需求。4S店舖共設四層，面積4000平方公尺。

一樓的「智造臻選區」是工業、醫療等領域眾多機器人的實景展示；二樓的「未來互動區」彷彿是腦機介面、機械臂等組成的未來世界，參觀者可盡情與機器人互動；三樓「智慧維保區」展示機器人換件、診斷、遠端運維的一站式服務流程；四樓「尊享共識區」則打造高端洽談空間，促進產業資源精準對接。

4S店集合中國大陸40多家廠商的50多款機器人產品。店長王一凡介紹，店內機器人涵蓋醫療、工業、陪伴、仿生、人形雙足、集成、人形輪式7類，打造「場景體驗—即時銷售—服務交付」一體化模式。

4S店內的一些人形機器人標價每台幾十萬元人民幣，甚至有些原價超過百萬元。「目前，機器人的本體價格高，主要原因之一是現在量產能力不足」，北京經開區機器人和智慧製造產業局副局長馬甯說。

「今年是人形機器人量產的元年，各個人形機器人公司都在搭建自己的生產線，隨著訂單不斷增長，產線逐漸落地，我相信價格會逐步下調」，王一凡說。

一牆之隔的機器人主題餐廳「機器人焰究所」也正式營業。

走進餐廳，第一眼就先看到負責迎賓接待的機器人酒保和精通七國語言的機器人「小柒」，這兩位可幫顧客推薦機器人餐廳裡的美食。餐廳配備可三分鐘出餐的煎餅機器人、拉花複刻人臉的咖啡機器人、幾十秒高效出品的奶茶機器人、智慧控火把肉烤得外焦裡嫩的烤串機器人。遊客可通過「大眾點評」、「美團」App搜索「機器人焰究所」提前預約。